Estado libera R$ 4 milhões para ampliação do Hospital Municipal de Ibaiti, no Norte Pioneiro

O Governo do Paraná irá destinar, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, R$ 4 milhões para reforma e ampliação do Hospital Municipal de Ibaiti, no Norte Pioneiro. Serão investidos mais de R$ 8,8 milhões na unidade, somando recursos do município e do Estado.

O projeto para ampliação foi firmado em agosto do ano passado. A assinatura da ordem de serviço para início das obras ocorreu nesta quarta-feira (9) na prefeitura de Ibaiti.

“A proposta do governador Ratinho Junior é de regionalizar a saúde e para isso também precisamos investir nas unidades e reforçar a rede hospitalar do Estado, proporcionando melhoria no atendimento à população”, afirmou o secretário Beto Preto.

O prefeito Antonely Carvalho ressaltou a importância da obra para a região. Segundo ele, este é o maior investimento em saúde da história de Ibaiti, o que mostra o compromisso do governador Ratinho Junior com a saúde de Ibaiti. “Estamos felizes em reformar e ampliar o nosso hospital e agradecemos o empenho do Governo do Estado na liberação dos recursos”, disse.

O centro cirúrgico do hospital será reformado e terá a estrutura ampliada, contando com duas novas salas cirúrgicas e equipamentos modernos, possibilitando aumento de qualidade e volume de atendimentos. O laboratório municipal também será ampliado, adequando o espaço de acordo com as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Além disso, o projeto prevê a reforma e ampliação da recepção, sala de emergência, enfermaria, pediatria, maternidade, central farmacêutica, cozinha, lavanderia, sistema de prevenção de incêndio, instalações hidráulicas, sanitárias e elétricas, sistema de gases medicinais e ar-condicionado.

AEN