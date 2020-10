Evento Online na Região de Maringá reúne gestores de mais de 60 municípios

Os exemplos de Maringá, Goioerê e Marialva mostram que a inovação está cada vez mais presente na política pública de desenvolvimento das cidades

Gestores públicos de mais de 60 municípios participaram na terça-feira (06) do evento online promovido pela Rede Cidade Digital (RCD) que trouxe as inovações de Prefeituras do Centro Norte Paranaense. Os exemplos de Maringá, Goioerê e Marialva mostram que a inovação está cada vez mais presente na política pública de desenvolvimento dos municípios. “Tivemos participantes de vários outros Estados que vieram conhecer as práticas e as ações implementadas pelas Prefeituras. E, sem sombra de dúvidas, as experiências apresentadas trouxeram ideias para as cidades que buscam melhorias a partir desse cenário que se desenha por conta da pandemia, com muito mais tecnologia e inteligência nos serviços públicos”, analisa o diretor da RCD, José Marinho.

Com a crise do coronavírus acelerando a informatização das cidades, a secretária de Saúde de Goioerê, Regina Cruz, acredita que muitas práticas adotadas durante a pandemia, como o uso da telemedicina, serão permanentes nas cidades. “Hoje nós fazemos um trabalho com agendamentos de consultas e exames também justamente para evitar um pouco que as unidades de saúde tenham um fluxo de pessoas muito grande. É lógico que muita coisa tem que avançar, principalmente nos municípios menores onde a tecnologia ainda não está tão efetiva. Acredito que a informatização de uma forma geral será o maior desafio para os próximos gestores”, comentou a secretária.

Em Marialva, o secretário de Tecnologia da Informação, Diego Bassan, comentou sobre a importância da infraestrutura tecnológica implantada desde 2016 para que o município pudesse enfrentar a pandemia com mais tranquilidade a partir das ações do Marialva + Digital. “Hoje muitos serviços são feitos via web pelo munícipe de Marialva. Os serviços também de chamados do portal 156 são totalmente digital. Também conseguimos fazer uma evolução na gestão de documentos, eliminando custos do município com papel, com carros, combustível e impressão. O setor de licitação também passou do manual para o digital”, enumera Bassan.

Inovação

A experiência de Maringá também mostra que a inovação é um importante caminho para as cidades na retomada do crescimento econômico. De acordo com o diretor de Inovação de Maringá, Cesar Rael, através do ISS voltado para o setor de TI, criado em 2013, foi possível fomentar a inovação na localidade que atualmente é referência no país quando o assunto é cidade inteligente. “Em 2017, a primeira medida foi a criação da Lei de Inovação e junto com ela veio a Diretoria de Inovação, além da criação do Conselho de Inovação de Maringá. O setor se solidificou, o faturamento cresceu e isso gera emprego e renda”.

A Associação de Municípios da Região, a Amusep, também busca um novo conceito de atuação pautado na inovação, segundo o secretário executivo da entidade, Cláudio Galleti. “Uma agência promotora do desenvolvimento que pudesse trazer inovação, tecnologia, instrumentos e ferramentas. Estamos trazendo um novo conceito de desenvolvimento territorial, onde a cooperação, a sinergia entre os municípios e o território irão trazer elementos para que o gestor possa tomar decisões mais assertivas e poder contribuir com melhores serviços para a sociedade”, disse o secretário, destacando ainda um projeto voltado para inovação na Saúde que beneficiará os 30 municípios integrantes da entidade.

