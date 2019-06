Feira leva serviços gratuitos a Porecatu nesta semana

O Paraná Cidadão chega nesta semana ao município de Porecatu, no Norte do Estado. A feira de serviços oferece nesta quarta, quinta e sexta-feira (05, 06 e 07) ações de cidadania, de defesa de direitos e inclusão social. O atendimento a população será no Centro Social Urbano, na Rua Horácio Pagano, nº 300, no Centro, das 9h às 17 horas. Todos os serviços são gratuitos.

Serão ofertadas vagas de emprego, confecção de carteira de trabalho, RG e CPF, cadastro para a tarifa social de água e luz, além de orientação jurídica e nas áreas de direitos humanos, defesa do consumidor, assistência social, saúde, educação, segurança, trânsito, habitação, inclusão digital, cultura e lazer. Os interessados devem levar documentos pessoais em bom estado, como certidão de nascimento, de casamento e carteira de identidade, e comprovante de residência.

No primeiro dia serão confeccionados documentos pessoais para menores de idade de idade – carteira de identidade, RG e CPF, ação exclusiva do Projeto Criança e Adolescente Protegidos. Na quinta e sexta-feira (06 e 07) os serviços estarão disponíveis para toda a população do município e região.

Porecatu é a oitava cidade que recebe a Feira Paraná Cidadão em 2019. Já foram atendidos moradores de Campo Magro, Piraquara, Porto Barreiro, Nova Aurora, Mandirituba, Palotina e Carlópolis. O programa já registrou cerca de 52 mil atendimentos neste ano.

A coordenação do Paraná Cidadão é da Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho, com o apoio da Prefeitura de Carlópolis e instituições parceiras.

A próxima ação de cidadania acontece no município de Assaí, no Norte do Estado, em 12, 13 e 14 de junho.

AEN