Feirão de empregos em Londrina e região oferta 500 vagas

Organizado pelo Banco Nacional de Empregos e Employer, evento permite a candidatos o cadastro gratuito no site

O Banco Nacional de Empregos - BNE e a Employer organizam Feirão de Empregos em Londrina e região. O evento online e gratuito acontecerá de 25 a 29 de janeiro. As empresas participarão cadastrando suas oportunidades, que devem superar 500 vagas no total. O evento espera receber 30 mil candidatos.

Os mutirões do emprego são importantes no combate ao desemprego, avalia o CEO do BNE, Marcelo de Abreu. "Com a pandemia, não pudemos realizar os encontros em 2020. E como ainda não temos previsão de retornar ao normal, tivemos que migrar o evento para o online com intuito de estimular o emprego na região. A feira é um projeto piloto, com a intenção de ser expandida para gerar oportunidades em várias cidades do Brasil", conta.

O presidente da Employer, Marcos de Abreu, comenta que o feirão online de empregos é uma oportunidade para as pessoas que estão em busca de trabalho em 2021. "Pensamos em criar o feirão virtual para quem deseja começar o ano empregado. O formato é uma alternativa para que as populações vizinhas a Londrina também possam participar", conta Abreu.

Além de Londrina, as cidades que estarão com vagas em aberto serão Pitangueiras, Ibiporã, Cambé, Bela Vista do Paraíso, Primeiro de Maio, Rolândia, Sabáudia, Sertanópolis, Tamarana, Porecatu, Assaí, Jataizinho, Alvorada do Sul, Jaguapitã, Florestópolis, Arapongas, Centenário do Sul, Guaraci, Lupionópolis, Prado Ferreira, Miraselva, Rancho Alegre, Sertaneja e Uraí.

O evento terá um painel sobre o mercado de trabalho em 2021. O debate acontecerá no dia 25 de janeiro às 19h30 e terá Mayara Pinheiro Palma, assistente de desenvolvimento humano na Unimed, Roberta de Oliveira Siqueira, coordenadora de RH na Atlas Schindler, Adilson de Oliveira Junior, analista de RH na Adama e Robson Bini, gerente de filial da Employer. Os candidatos podem realizar o cadastro por meio do site https://www.sympla.com.br/feirao-de-empregos-em-londrina-e-regiao-oferta-500-vagas__1104770 antes do dia 25 e durante o encontro.

Asimp/BNE - Banco Nacional de Empregos