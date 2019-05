Festa da colheita neste domingo em Rolândia

A Secretaria de Cultura e Turismo apoia na divulgação da tradicional Festa de Ação de Graças pela Colheita da Igreja Luterana de Rolândia, a Erntedankfest! O evento entrou para a galeria de festas incluídas no calendário de eventos do Paraná, por meio da Secretaria de Esporte e Turismo.

Este ano, a festa será realizada apenas amanhã, dia 26, na seda da Igreja, situada na Avenida Tiradentes, 1153, centro. A festividade, que une religiosidade, gastronomia e diversão, tem início às 10h com o Culto Festivo.

Em seguida, o tradicional almoço típico alemãoserá servido (vendido) e terá música ao vivo com a dupla Sandro & Wilson de Pomerade (SC). O cardápio conta com os pratos típicos alemães: eisbein, salsichão, marreco, dentre outros, porém, o consumidor terá também pratos regionais como churrasco, frango assado no forno à lenha, saladas e, de sobremesa, cafés, bolos e tortas alemãs.

Durante e após o almoço, a festança seguirá na parte da tarde com as apresentações de grupos culturais e folclóricos Rotkappen e o Weisser Schwan (de Rolândi) e o Teuto Brasileiro (de Maringá).

Além de dança, os corais rolandenses Roland Singt e Celebrare e o Heimatklänge, de Londrina, também se apresentarão.

A história da festa se confunde com a do município e, nessa época do ano, há 80 anos, a Comunidade Luterana promove a Erntedankfest.

