Festa junina coletiva da Educação de Tamarana será neste fim de semana

Tamarana terá, pela primeira vez, uma festa junina coletiva de instituições de educação locais. O evento está marcado para este sábado (8), das 19h às 23h, e domingo (9), das 14h às 19h, no Complexo Esportivo Sebastião Sidônio de Araújo, o Centro Social Urbano (CSU).

Serão reunidas oito unidades de ensino: da parte do município, o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Criança Esperança; as escolas municipais Enes Barbosa, Professora Iracema Torres Rochedo e Professora Taeko Lima Almeida, além do Projeto Educando, Brincando e Formando Cidadão. Também estarão presentes a Escola Anne Sulivan (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apae), Colégio Estadual Professora Maria Cintra de Alcântara (Cemca) e o Projeto Solipar.

"São oito instituições e, por isso, estamos com as melhores expectativas de contar com a participação em peso da população. A gente quer reunir os alunos, os pais, os educadores e a comunidade. É importante ampliar essa cultura de celebrações que tenham a presença das famílias", afirmou a secretária municipal de Educação, Maisa Nakata. "Só tenho a agradecer a todos que fazem parte da comissão da festa, que têm nos ajudado bastante", completou ela.

A programação do "arraiá" contempla apresentações de danças – principalmente caipiras – que serão realizadas pelos diversos estudantes envolvidos no evento, show da dupla sertaneja Hemerson & Denilson na noite de sábado e também exibição de dança tradicional da comunidade kaingang, entre outras atrações. As barracas de comes e bebes típicos deste período do ano foram divididas para serem administradas pelas instituições e terão sua renda revertida para as próprias unidades.