Filipe Barros firma parcerias com Ibiporã e Tamarana

A agenda do deputado federal Filipe Barros foi dedicada à região metropolitana de Londrina, com reuniões para tratar do planejamento e parcerias que tragam benefícios à população local, por meio de recursos federais e ações em defesa dos municípios, com as novas administrações municipais que se iniciaram dia 4 de janeiro.

Na terça-feira (12), Filipe Barros esteve em Ibiporã, com o prefeito José Maria Ferreira (PSD) que apresentou as obras prioritárias da prefeitura para os próximos 4 anos, destacando a importância do apoio federal para a execução dos projetos. Filipe Barros falou sobre a relevância de Ibiporã para o desenvolvimento de toda a região de Londrina e comprometeu-se a viabilizar recursos junto ao governo de Jair Bolsonaro. “Os ibiporãenses podem ter a certeza de que contam com meu trabalho em Brasília para ajudar o prefeito José Maria a tornar a cidade ainda melhor. Já consegui a verba de R$ 1,5 milhão para Ibiporã em dezembro e que será usado para saneamento na zona rural".

Na quinta-feira (14), foi a vez do parlamentar ser anfitrião ao receber a prefeita de Tamarana, Luzia Suzukawa (PSDB). Ela foi até Londrina para falar sobre seus planos para a cidade e agradecer a emenda do deputado Filipe Barros que viabilizou em dezembro investimentos de R$ 500 mil reais a serem aplicados em saneamento na comunidade indígena.