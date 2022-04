Filipe Barros pede que a Klabin auxilie no asfaltamento entre Tamarana e Ortigueira

O deputado federal Filipe Barros enviou ofício (10/2022) ao diretor-geral da Klabin, Cristino Teixeira, solicitando que a empresa atenda o pleito da comunidade e faça os estudos para viabilizar a pavimentação asfáltica entre os municípios de Tamarana e Ortigueira, passando pelo distrito de Briolândia.

A estrada atende os municípios integrantes da cadeia de produção madeireira da Klabin S/A e será útil também para os atuais projetos de expansão da empresa – PUMA 1 e 2.

A indústria, considerada a maior produtora e exportadora de celulose e papéis para embalagens do Brasil, tem recebido apoio do governo paranaense pelo Programa Paraná Competitivo, tendo recursos advindos da contratualização do programa nas obras e necessidades da região onde estão instaladas suas unidades fabris.

A parceria entre o Governo do Estado e a Klabin, assinada em dezembro do ano passado, assegura investimentos de mais de R$ 450 milhões da empresa para obras de infraestrutura.

“Então, nada mais justo que um pleito tão importante como este da população de Tamarana e circunvizinhança seja atendido. Trata-se de uma ação social e econômica prevista na contrapartida do programa assinado com o governo paranaense. É também uma questão de segurança para os moradores da região”, afirmou Filipe Barros.

São pouco mais de 20 quilômetros de estrada a serem pavimentados e segundo a Secretaria Municipal de Desenvolvimento de Tamarana, a obra vai beneficiar cerca de 1.000 famílias que vivem na zona rural do município.

O deputado federal se colocou à disposição de empresa para detalhar o plano de ação ao lado da prefeita de Tamarana, Luzia Suzukawa e do governo estadual.

Filipe Barros ressaltou no ofício enviado ao diretor que a cidade de Ortigueira recebeu sua estrada pavimentada até a cidade de Telêmaco Borba e realizou o projeto executivo da obra da estrada que liga Imbaú a Reserva.