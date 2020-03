A Secretaria de Estado da Saúde confirmou mais 27 casos de coronavírus no Paraná nesta quarta-feira. No total, são 97 confirmados: 93 pessoas residem no estado e 4 em outros locais.

No levantamento, Rolândia não registrou nenhum caso, mas está com 237 suspeitos.

Fique em casa! Proteja a sua saúde e a saúde da sua família!

