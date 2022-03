Florestópolis: Deputado Cobra Repórter entrega homenagem ao professor Gean Sampaio que viralizou na Internet

“Quero, aqui, professor, parabenizar você pelo seu trabalho que esbanja empatia! Estou entregando uma homenagem da Assembleia Legislativa pela sua dedicação e é de pessoas como você que a gente precisa”, disse o deputado estadual Cobra Repórter (PSD), presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente, do Idoso e da Pessoa com Deficiência (Criai).

O deputado esteve, no sábado (19), entregando o Voto de Louvor para o professor, Gean Sampaio Melo, em Florestópolis. “Eu me sinto muito feliz em ver meu trabalho tomando uma grande proporção e que meus vídeos cheguem aos professores para que possam propagar a importância da inclusão”, ressaltou o professor Gean.

O deputado estadual Cobra Repórter foi quem solicitou o Voto de Louvor através de um requerimento. O professor Gean dá aulas de educação física em Londrina, no caso em questão, ele orienta um menino com paralisia cerebral, facilitando a sua inclusão social e escolar: ele carrega o aluno nos braços para que tenha a sensação das atividades como pular corda, correr, dançar.

Os vídeos do professor dando aulas viralizaram pelo mundo todo e ele virou assunto de diversas matérias jornalísticas. “Sua dedicação ao aluno com paralisia cerebral vai além: ele empresta seu corpo, braços, pernas e, principalmente, sua alma para que o menino consiga sentir o que, para a maioria das crianças, são brincadeiras corriqueiras”, destacou o deputado Cobra Repórter.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp