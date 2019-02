Florestópolis: Prefeito e Comissionados fazem mutirão de benfeitorias no CAIAC Zilda Arns

Em Florestópolis (73 km norte de Londrina), a falta de energia elétrica no prédio da Prefeitura na manhã da sexta-feira (8) se transformou em um grande mutirão de serviço e benfeitorias nas obras do CAIAC Zilda Arns.

Em vez de dispensar os Servidores Comissionados durante a pane elétrica, o Prefeito Nelson Júnior (MDB) convocou estes Servidores para ajudar a acelerar as obras de reforma do Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (CAIAC) Zilda Arns. O Prefeito ajudou na pintura e os Servidores auxiliaram no corte do mato e em outros serviços.