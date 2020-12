Ginásio de Esportes Marcionílio Reis Serra (Tigrão) passa por reforma e é reinaugurado nesta terça-feira (29)

As obras de reforma foram realizadas por meio de uma emenda parlamentar de R$ 500 mil, indicada pelo deputado federal Diego Garcia

O Ginásio de Esportes de Ribeirão do Pinhal Marcionílio Reis Serra, conhecido como Tigrão, passou por uma reforma total de estrutura e instalações e será reinaugurado nesta terça-feira (28), às 17h, em cerimônia restrita devido aos cuidados de prevenção contra a covid-19. As obras foram realizadas por meio de uma emenda parlamentar de R$ 500.000,00 destinada pelo deputado federal Diego Garcia (Podemos-PR) de 2018.

Diego Garcia afirma que a reforma do Ginásio é uma grande conquista para a população de Ribeirão do Pinhal e agora também será mais acessível para as pessoas com deficiência. “Será uma grande alegria poder presenciar a conclusão das obras do Ginásio Marcionílio Reis Serra, o Tigrão, e ver como trará enormes benefícios para a população, pois a prática de esportes é essencial para a saúde e bem estar. E, agora, depois da reforma também proporcionará maior inclusão, com uma estrutura mais acessível para as pessoas com deficiência'', destaca.

Mais de R$ 1 milhão em recursos federais para Ribeirão do Pinhal

Além dessa emenda, Diego Garcia já fez a indicação, desde 2016, de outros recursos para Ribeirão do Pinhal que somam mais de R$ 1 milhão. Dentre eles, os recursos para compra de um kit para o conselho tutelar (entregue); para compra de novos equipamentos ao Hospital e Maternidade de Ribeirão do Pinhal (entregue); aquisição de um novo ônibus adaptado para a saúde (entregue); custeio da saúde (pago); e recursos para o combate à covid-19 (pago).