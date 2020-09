Governador Ratinho Junior e deputado Cobra Repórter participam de inauguração da Lar Cooperativa em Rolândia

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo, participou junto com o governador Ratinho Junior da inauguração da unidade da Lar Cooperativa Agroindustrial, em Rolândia, ontem (02).

“A Lar Cooperativa arrendou o complexo da empresa Frango Granjeiro. A Lar está gerando 400 novos empregos e outras 500 novas vagas nos próximos meses e mais 500 outras até 2022. A Lar tem um projeto de expansão para a empresa em Rolândia, que vai gerar emprego, renda e vai elevar a arrecadação de impostos que serão revertidos em benefícios para a população”, destacou o deputado.

O presidente da Cooperativa, Irineo da Costa Rodrigues, afirmou que “atualmente, o abate diário é de 140 mil aves por dia nesta unidade. Iremos ampliar para 175 mil aves diárias a partir deste mês. Nossa intenção aqui no município a atingir o número de um mil e quatro empregos diretos até o ano que vem”.

Com esta nova instalação, a Lar Cooperativa deve atingir a marca de 700 mil aves abatidas ao dia, contando com as demais empresas que hoje se encontram em Medianeira, outra em Matelândia e uma em Cascavel.

Lar Cooperativa Agroindustrial

A Lar Cooperativa Agroindustrial tem mais de 50 anos no mercado e um portfólio de aproximadamente 300 produtos alimentícios. Consolidada como a terceira maior cooperativa do Paraná, a Cooperativa Agroindustrial Lar tem seu Centro Administrativo localizado em Medianeira-PR. Com mais de 10 mil associados e 13 mil funcionários, a área de atuação da Lar abrange o Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Paraguai.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp