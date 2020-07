Governo do estado lança campanha de doação por aplicativo que vai beneficiar cinco entidades de Rolândia

O Governo do Paraná, por meio da Secretaria Estadual da Justiça, Família e Trabalho, em parceria com as Secretarias Municipais de Assistência Social, está desenvolvendo uma campanha para arrecadação de alimentos, roupas, calçados e cobertores que serão doados em instituições cadastradas. É a Campanha Aquece Paraná! É muito fácil participar. Basta baixar o App tanto para ser um doador, quanto a instituição que pretende adquirir estes insumos.

Em Rolândia, cinco entidades serão beneficiadas com as doações:

Lar dos Idosos Cairbar Schutel, Lar Infantil André Luiz, Unidade Social Nossa Senhora Aparecida, Associação Beneficente São Rafael e Casa de Repouso Maanaim. Para baixar o aplicativo, basta acessar: http://www.aqueceparana.pr.gov.br/