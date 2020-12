Governo do Estado promove melhorias na PR-518

O Governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), destina R$ 8,4 milhões para melhorias em um trecho de 31,48 quilômetros da PR-518, de Santa Mariana até o Rio Paranapanema, divisa com São Paulo.

São serviços de remendos profundos, melhorias no sistema de drenagem, fresagem e reperfilagem descontínua, microrrevestimento e sinalização horizontal, realizados por meio do lote 9 do programa Conservação de Pavimentos (COP) do DER/PR.

“Santa Mariana tem cerca de 11 mil habitantes e a agropecuária é a sua principal fonte de renda. Na condição de vice-líder do Governo e representante no Norte Pioneiro, posso afirmar que, com essas melhorias, os motoristas agora poderão trafegar com segurança e mais conforto e também transportar sua produção agropecuária até a BR-369 com tranquilidade”, destacou o deputado estadual Cobra Repórter (PSD) .

O programa COP atende cerca de 8 mil quilômetros de rodovias melhorando as condições de segurança com serviços de conservação pontuais e descontínuos. Somente no lote 9 serão atendidos 348,63 quilômetros de rodovias, um investimento de R$ 59,5 milhões.

