Grupo Maringá de Comunicação lança marketplace em Maringá e região

Um grande shopping virtual para a divulgação de negócios locais será lançado, em breve, pelo Grupo Maringá de Comunicação (GMC) em parceria com a AppPay. Trata-se do marketplace 'Compre Aqui Maringá', que vai unir a expertise de divulgação do GMC e a tecnologia da AppPay para alavancar as vendas de empresas de Maringá e região. Empreendedores interessados já podem se cadastrar gratuitamente pelo site compreaquimaringa.com.br.

A proposta é que o 'Compre Aqui Maringá' se torne um shopping virtual de referência em Maringá e região, reunindo desde o setor de alimentação até de roupas, acessórios e móveis. Para fazer parte da plataforma, o empreendedor precisa realizar o cadastro e participar de uma capacitação online. Após essa etapa, os lojistas estarão aptos a criar suas lojas, contando com todo o apoio da AppPay. Em seguida, o GMC fará o esforço de divulgação do marketplace para o consumidor final, trazendo potenciais clientes à vitrine e, consequentemente, às lojas inseridas na plataforma.

Ao consumidor caberá selecionar a marca e os produtos que tiver interesse e realizar a compra. Automaticamente, o lojista receberá uma mensagem direto no WhatsApp com todos os detalhes do pedido para que prossiga apenas com os trâmites de logística e envio. "Tudo isso sem mensalidade ou custos fixos para ser divulgado. Haverá apenas uma taxa sobre a venda que será descontada assim que for feito o repasse do valor para o empresário", explica a diretora do GMC, Marina Alethea Barros.

Com todas essas facilidades e exposição, os benefícios para os empreendedores vão além do ganho de visibilidade. As empresas também vão conquistar fortalecimento e reconhecimento da marca e a aquisição de novos clientes. "O objetivo é impulsionar as pequenas empresas por meio de um canal digital relevante. Seremos aliados dos lojistas fazendo com que o seu negócio chegue até os ouvintes da Maringá FM, Mix FM Maringá e CBN, e aos leitores do portal GMC Online. Assim, será possível alcançar muito mais pessoas", destaca Barros.

AppPay

Lançada há um ano, a AppPay nasceu com o objetivo de democratizar a tecnologia e mudar a forma como as pessoas compram e vendem na internet. Em seu primeiro mês de funcionamento, a plataforma recebeu mais de 1,5 mil cadastros e, atualmente, conta com lojas em todas as regiões do Brasil e até nos Estados Unidos. De acordo com o diretor de operações, Gabriel Santos, Maringá não poderia ficar de fora dessa expansão digital tendo em vista a vocação comercial e os vários empreendedores e pessoas visionárias que atuam aqui. "Viemos para complementar essa característica da cidade, dando mais ferramentas para os empreendedores".

Santos destaca ainda que a plataforma beneficia, principalmente, os pequenos empresários. "A maioria dos empreendedores no Brasil não pode investir muito recurso para ter loja virtual, por isso, criamos uma plataforma simples e fácil de usar, que permite que o empreendedor crie uma loja e faça vendas em 10 minutos. Acreditamos que ter uma loja virtual e receber pagamentos pelos produtos deve ser prático e acessível para todos", reforça.

