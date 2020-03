Grupo Muffato anuncia unidade para Rolândia que vai gerar 400 empregos

O Prefeito Doutor Francisconi, o Secretário de Desenvolvimento Econômico Ernesto Nogueira, o Secretário de Agricultura e Meio Ambiente Anderson Buss Cardoso e a Secretária de Planejamento Catarina Schauff Zanetti participaram de uma reunião, na sede do Grupo Muffato, em Cambé, ontem, 05, com o Diretor Geral da empresa Everton Muffato e Diretores do grupo para confirmar e anunciar a chegada de uma unidade Max Atacadista, do Grupo Muffato, para Rolândia.

O terreno do empreendimento é uma área de 18 mil metros quadrados, sendo 12 mil metros de área construída e será edificado na Avenida Presidente Getúlio Vargas, próximo ao antigo Posto Erdei. O Max Atacadista de Rolândia tem o início de obras nesta semana, com a terraplanagem.

O hipermercado, que será do tipo Atacarejo, vai gerar, de imediato, 400 empregos, sendo 250 diretos e 150 indiretos. O Diretor Geral, Everton Muffato, destaca que a unidade vai prestigiar Rolândia e região.

O Prefeito Doutor Francisconi agradeceu a escolha por Rolândia e enalteceu investimento milionário que será feito na cidade. Ernesto Nogueira disse que a chegada é fruto de muito trabalho e do reconhecimento da ótima gestão municipal, que proporciona o investimento e a confiança dos empresários.

A previsão é de que a unidade seja inaugurada em novembro de 2020. Além de um hipermercado, haverá também um Posto de Combustíveis no local. Confira um vídeo AQUI sobre a chegada do Max Atacadista em Rolândia.