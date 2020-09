Grupo Muffato expande unidade de negócios no Paraná em galpão logístico classe A

Atacado Guatupê iniciou operação em galpão novo de 25mil m² em São José dos Pinhais

O Grupo Muffato iniciou sua história no segmento supermercadista em 1974 em Cascavel, interior do Paraná. Ao longo dos tempos, tornou-se a quarta maior rede de supermercados do país (Fonte: Ranking ABRAS - Associação Brasileira de Supermercados). Dentre as 25 cidades do Paraná e interior de São Paulo que atua, escolheu São José dos Pinhais-PR para montar a sede do Atacado Guatupê.

Com a expansão do segmento de atacado que atende pequenos comerciantes (mercearias, panificadoras, lojas de bairro), a rede precisava de um espaço maior, com um terreno amplo, fácil acesso de veículos e mais de 25 docas.

Por se tratar de um atendimento dinâmico e de rápida movimentação era preciso um grande número de docas. O galpão precisava ter espaço para acomodar os caminhões - com poucas entradas de carretas grandes e muitas saídas de pequenos veículos ao longo do dia. Assim, a Top Soluções Imobiliárias foi chamada para propor um projeto específico para a empresa.

Todo galpão de armazenamento de alimentos precisa de condições sanitárias compatíveis com as exigências legais para este tipo de operação, piso adequado, docas cobertas, ampla área de estacionamento externo e fácil acesso.

Desde o primeiro contato é necessário conhecer a operação do cliente. Detalhes de funcionamento, circulação de mercadorias, quantitativo de caminhões e máquinas em uso, além da localização.

Com a proximidade das festas de final de ano e consequente aumento nas vendas, a rede precisava locar um imóvel com brevidade. Diversos imóveis foram visitados até a escolha do galpão no Guatupê.

Tratava-se de um galpão novo, com 25mil m², com área frontal, refeitório, ambulatório, restaurante, pé direito de 12,5m, 30 docas, terreno com dimensões que proporcionam confortável circulação de veículos, amplo estacionamento, sistema de prevenção de incêndio com sprinklers e sistema de segurança predial.

Escolhido o imóvel a equipe da Top Soluções Imobiliárias acompanhou uma série de visitas técnicas para adequação de projeto elétrico e arquitetônico, os quais foram conduzidos por profissionais de engenharia e logística. Os engenheiros de manutenção e profissionais de marketing foram acionados para realização de setorização interna, sinalização e fluxo de mercadorias.

Depois de assinados contrato e laudo de vistoria as chaves do imóvel foram entregues para o início da operação.

“Fiquei muito satisfeito com o trabalho feito pela Top. São muito profissionais, tem um atendimento excelente que culminou no fechamento do contrato” comenta Lineo Bizetto, proprietário e diretor da LMB Participações Ltda., especializada na construção de empreendimentos sob medida (Built to Suit), na desmobilização de ativos (Sale-Leaseback) e no desenvolvimento de condomínios industriais e logísticos.

Neste caso, a experiência dos corretores na intermediação da negociação foi primordial para a viabilização do negócio.

Top Soluções Imobiliárias

Desde 1988, atua no setor imobiliário paranaense com foco em espaços empresariais. Tem a missão de gerar bons negócios para proprietários de imóveis, locatários, investidores imobiliários ou parceiros de mercado. Sua equipe possui sólidos conhecimentos sobre imóveis industriais - galpões e terrenos - e corporativos - salas ou prédios comerciais, lojas, strip centers e outros empreendimentos de varejo de Curitiba e região metropolitana.