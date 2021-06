Ibaiti: Dr. Antonely assina ordem de serviço para início das obras de reforma e ampliação do Hospital Municipal

O prefeito Dr. Antonely Carvalho assinou na quarta-feira, 09 de junho de 2021, nas dependências da Prefeitura Municipal, a ordem de serviço para o início das obras de reforma e ampliação do Hospital Municipal de Ibaiti.

Estavam presentes na cerimônia, o vice-prefeito Ulisses Mingote, o presidente da Câmara Municipal José Oscar Belão, os vereadores André Zaninetti de Matos, Tadeu de Jesus Salomão, Antônio Carlos da Silva e Vera Lúcia dos Santos, o procurador do município de Ibaiti Juventino Antônio de Moura Santana, o secretário Municipal de Saúde Leandro Moreira dos Reis, o presidente da Fundação Hospital de Saúde Municipal de Ibaiti - FHSMI Robson da Silva Reis, o secretário de Obras, Viação e Serviços Urbanos engenheiro civil Antônio Vincensi, a secretária Municipal de Planejamento Karina da Costa Santos Manabe, o engenheiro civil Carlos Alberto Maia Tabalipa, o arquiteto William de Assis Guimarães Junior e os representantes da empresa Engetal Engenharia e Construções Ltda que venceu o Processo Licitatório de Concorrência Pública para execução da obra.

Serão investidos R$ 8.875.252,03(oito milhões, oitocentos e setenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e dois reais e três centavos), com recursos do convênio firmado entre a Secretaria de Estado da Saúde através do Fundo Estadual de Saúde do Governo do Paraná no valor de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) e o restante com recursos do Município de Ibaiti através da Prefeitura Municipal e contrapartida da Câmara de Vereadores.

A liberação dos recursos junto ao Governo do Estado se deu no mês de agosto do ano passado quando o prefeito Dr. Antonely Carvalho esteve na Secretaria de Estado da Saúde, em Curitiba para a assinatura do projeto juntamente com o secretário de Saúde do Paraná Beto Preto. Na ocasião também esteve presente o deputado estadual Alexandre Curi representante do município de Ibaiti na Assembleia Legislativa do Paraná. "Agradeço ao secretário de Saúde do Estado do Paraná Dr. Beto Preto, ao deputado estadual e representante da cidade de Ibaiti Alexandre Curi e a Câmara de Vereadores e principalmente ao Governador Ratinho Júnior pelo maior investimento em saúde da história da cidade de Ibaiti", disse o prefeito.

Dr. Antonely ressaltou que é muito importante a parceria do Município com o Estado na gestão da saúde principalmente neste momento de pandemia. "Esta parceria mostra o compromisso do governador Ratinho Junior com a saúde dos ibaitienses. Estamos felizes em reformar e ampliar o nosso Hospital Municipal e agradecemos todo o empenho do secretário de Estado da Saúde Beto Preto e do deputado Alexandre Curi na liberação dos recursos", comentou o prefeito. O prefeito também agradeceu a 17ª legislatura e a atual legislatura da Câmara de Vereadores pelos recursos repassados do Legislativo ao Executivo para a execução da obra.

Serão reformados e ampliados a Recepção e Ala de Emergência, Enfermarias, Pediatria, Maternidade, Enfermarias Cirúrgicas, Central Farmacêutica, Cozinha Central, Lavanderia, Laboratório Municipal, Centro Cirúrgico, Sistema de Prevenção de Incêndio, Instalações Hidráulicas e Sanitárias, Instalação Elétrica, Sistema de Gases Medicinais e Sistema de Ar Condicionado

O Laboratório Municipal será ampliado adequando com as normas da Vigilância Sanitária e ANVISA, com sete salas, banheiros exclusivos, com equipamentos modernos onde serão realizados exames básicos atendendo a demanda dos Postos de Saúde e Hospital. Com a ampliação do Laboratório o Hospital Municipal passará a ter autonomia de 80% dos exames realizados sem a necessidade de fazer exames fora.

O Centro Cirúrgico passará por uma grande reforma e ampliação em toda a sua estrutura de atendimento. Após as obras, o Centro Cirúrgico contará com duas novas Salas Cirúrgicas com equipamentos de última geração, como Aparelho de Anestesia, Foco Cirúrgico, Mesa Cirúrgica semiautomática, Respirador, Monitor Multiparamétrico, além de todos os itens de instrumentação novos recém adquiridos, para uso exclusivo do Centro Cirúrgico.

A reforma e ampliação vão possibilitar, após concluídas, um grande aumento no volume e qualidade dos atendimentos realizados pelo Hospital Municipal.