Ibaiti é um dos municípios do Paraná que mais investe no tratamento de pacientes contaminados pela covid-19

Ibaiti é um dos municípios do Paraná que mais investe no tratamento de pacientes com Covid-19 e possui um hospital exclusivo para tratamento de pessoas contaminadas com o coronavírus. A Unidade de Teste/Triagem e Tratamento da Covid-19 (Unidade TTT), está localizada na Rua Dr. Euclides Monteiro esquina com Rua Rui Barbosa, próximo ao terminal rodoviário, onde funcionava o antigo Hospital Municipal, que foi transferido para o Hospital de Campanha no bairro Mãe Rainha, do outro lado da cidade no início do mês de abril de 2020.

A Unidade TTT faz, diariamente, a triagem e testes em pessoas com suspeitas de coronavírus, além de realizar os tratamentos aos pacientes com diagnósticos confirmados para Covid-19. "Com a realização do diagnóstico e tratamento dos pacientes com coronavírus na nossa Unidade TTT, estamos proporcionando um atendimento especializado a nossa população na tentativa de tratar com mais eficiência e segurança nossos pacientes e com menores riscos de contaminação às equipes de saúde que estão trabalhando na pandemia", disse o prefeito Dr. Antonely Carvalho.

A Unidade TTT conta com dois médicos simultaneamente de plantão 24 horas por dia, sendo um médico clínico geral que faz a triagem e testes dos pacientes no Pronto Socorro da unidade e um médico intensivista responsável pela Área Roxa, onde estão localizados os leitos semi-intensivos. São seis leitos semi-intensivos, chamados de leitos respiratórios onde cada leito possui um kit completo composto por um respirador com monitor cardíaco multiparamétrico com bomba de infusão, aspirador e desfibrilador.

Os leitos respiratórios, são leitos de retaguarda onde os pacientes em estado grave com Covid-19 podem ser intubados e mantidos em respiração assistida pelos aparelhos 'respiradores' com segurança enquanto aguardam as vagas para transferências nas Unidades de Terapias Intensivas - UTI do Paraná. "Este procedimento é muito importante e salva vidas, dada a atual situação de super lotação nas UTIs em todo o estado", comentou o prefeito Dr. Antonely. A Unidade também possui mais 40 leitos de enfermaria (Área Branca).

A Unidade TTT também dispõe de uma Ambulância de Suporte Avançado - UTI Móvel, para as transferências de pacientes com segurança, fato inédito entre os municípios do Norte Pioneiro. A UTI Móvel está totalmente equipada com instrumentos de primeira geração e possui tripulação completa com médico, enfermeira e motorista especializados. A Unidade de Suporte Avançado realiza transferências diariamente de pacientes em estado grave com intubação para hospitais de referência com UTI.

A Unidade TTT também possui um gerador de energia para suprir eventuais quedas no fornecimento de energia elétrica pela Copel, e evitar que o atendimento aos pacientes seja prejudicado. O gerador mantém, em casos de necessidades, o fornecimento de energia constante nas salas de emergência, internação, laboratório, ambulatórios, farmácia, Área Roxa, Área Branca dentre outros setores importantes da Unidade TTT.

Na sexta-feira (04), a Prefeitura Municipal iniciou a instalação da nova usina de produção de oxigênio no complexo da Unidade TTT.

A nova usina tem capacidade para produzir 10,5 m³ de oxigênio por hora, o que trará muito mais segurança para todos os pacientes internados na Unidade, pois irá diminuir o risco de desabastecimento de oxigênio para os pacientes necessitados. "O desabastecimento de oxigênio em hospitais é um problema iminente em todo país, frente a atual grande demanda de oxigênio em todos os hospitais do Paraná. Ibaiti mais uma vez sai na frente com a usina de produção de oxigênio instalada no próprio hospital trazendo maior segurança aos pacientes internados por Covid-19 e que necessitam tratamento com auxílio de oxigênio", concluiu o prefeito Dr. Antonely Carvalho.

(blogdomarcosjunior.com.br)