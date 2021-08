Ibaiti: Município de recebe nova retroescavadeira 0 km

O município de Ibaiti recebeu nesta semana, uma nova retroescavadeira zero quilômetro que será incorporada à frota de máquinas do município. A nova máquina modelo CAT com tração 4x4 vem equipada com motor a diesel de 95 HP de potência, caçamba dentada dianteira de um metro cubico e lança dentada de escavação traseira.

O novo equipamento irá beneficiar toda a população de Ibaiti pois será utilizado nas construções e manutenção de obras públicas, conservação e melhoria das estradas vicinais. A retroescavadeira também será utilizada no auxílio de abertura de novas estradas facilitando o escoamento da produção agropecuária, o tráfego de ônibus escolares e o deslocamento para os recursos comunitários básicos do perímetro urbano.

A nova máquina foi adquirida pelo valor de R$ 278.075,00 (duzentos e setenta e oito mil e setenta e cinco reais).

Do valor total para aquisição da nova máquina, R$ 253.075,00 (duzentos e cinquenta e três mil e setenta e cinco reais) foram com recursos oriundos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, através da emenda parlamentar do deputado federal “Luíz Nishimori” e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), em contrapartida do Município de Ibaiti.

O prefeito Dr. Antonely Carvalho agradeceu o deputado por destinar a emenda parlamentar para beneficiar a população de Ibaiti e destacou a importância da aquisição de mais um novo equipamento para o município. "Agradecemos o deputado Luiz Nishimori por atender as demandas do município. Estamos felizes com a aquisição de mais uma máquina para a frota municipal. Investimentos como este, resulta em maiores ações de fortalecimento da economia do nosso município. A aquisição da nova retroescavadeira proporcionará a melhoria nos trabalhos desenvolvidos pela nossa Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos”, comentou o prefeito.

