Ibaiti: Sanepar prorroga rodízio no abastecimento por mais 15 dias

O fornecimento de água de forma alternada, que estava programado até o dia 22/09, será mantido até o dia 07 de outubro, dentro da sequência já estabelecida.

A Sanepar comunica que será necessário prorrogar o rodízio no abastecimento de água em Ibaiti, no Norte Pioneiro. As poucas chuvas dos últimos dias não ajudaram a recuperar a vazão dos mananciais que abastecem a cidade. Por esta razão, o fornecimento de água de forma alternada, que estava programado até o dia 22/09, será mantido até o dia 07 de outubro, dentro da sequência já estabelecida.

A medida segue o modelo implantado até agora. A distribuição permanece de 24h x 24h. Cada um dos setores da cidade terá água um dia sim e o outro não. O horário de fechamento permanece das 7h às 18h. A normalização deve ocorrer até as 8h da manhã do dia seguinte.

Os setores são os seguintes:

Setor 1: Jardim Itália, Loteamento Residencial Sophia, Conjunto Habitacional Manoel Gonçalves, conjuntos habitacionais Tertuliano de M. Bueno e Paineiras, loteamentos habitacionais Califórnia, Oscar Arieta Negrão, jardins Atlanta, Carolina e San Rafael, Área Industrial, Parque São Miguel, Loteamento Parque das Araucárias I e II, Jardim Alvorada, Jardim das Américas e DER.

Setor 2: Loteamento São José, Conjunto Habitacional Mãe Rainha, Santo Antônio de Pádua, Jardim Serra Dourada, Jardim Pérola e Gralha Azul.

Na quinta-feira (23), o abastecimento será interrompido para o Setor 2. Na sexta-feira (24), o fechamento atinge o Setor 1, e assim sucessivamente.

A Sanepar lembra que o Paraná vive uma crise hídrica histórica e que, para que os efeitos dela não sejam maiores, é necessária a colaboração de todos. A recomendação é que a água seja utilizada prioritariamente na alimentação e higiene pessoal. As limpezas pesadas, lavagens de veículos, calçadas, fachadas e a irrigação de hortas e jardins são atividades que devem ser adiadas até que a situação volte à normalidade.

AEN