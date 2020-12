Ibaiti: Sede própria da Câmara Municipal foi inaugurada em sessão solene

A inauguração da sede própria da Câmara de Vereadores Municipal de Ibaiti aconteceu na quinta feira, dia 26 de novembro de 2020, que agora irá funcionar ao lado da Prefeitura Municipal e do Fórum Desembargador Hugo Simas, fazendo agora jus ao nome da Praça dos Poderes, no centro da cidade.

A nova sede abriga os setores administrativos com dois pavimentos, sendo oito salas no pavimento inferior além do plenário com capacidade para 131 pessoas, com lugares destinados a pessoas com dificuldade de locomoção ou mobilidade reduzida e corredores com pisos táteis para deficientes visuais alem de estacionamento.

O pavimento superior conta com 13 salas sendo onze gabinetes, além da recepção.

Participaram da solenidade o prefeito Dr. Antonely Carvalho, o vice-prefeito Ulisses Mingote, o presidente do legislativo Sidinei Róbis, os atuais vereadores e os vereadores eleitos para a próxima legislatura, com a participação da Banda da Polícia Militar do Paraná e solenidade de entrega de certificados à famílias de ex-vereadores in memorian.

Sede própria

Sem ter sede própria, por décadas o legislativo ibaitiense esteve ocupando imóveis alugados ou cedidos pela administração pública.

Já foi usado a antiga casa onde residiu o gerente da Rede Ferroviária e onde funcionou o Museu da História de Ibaiti e recentemente um prédio alugado próximo ao Estádio Jorge Banuth.