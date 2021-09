Ibaiti: Solicitada a efetiva militarização da Corpo de Bombeiros

Na terça-feira (14), estiveram em Curitiba, em reunião na Secretária da Casa Civil, os prefeitos de Ibaiti, Dr. Antonely Carvalho; Figueira, José Carlos Contiero; Japira, Ângelo Marcos Vigilato; Tomazina, Flavio Xavier de Lima Zanroso e Pinhalão, Dionísio Arrais de Alencar, solicitando ao secretário chefe da Casa Civil, Guto Silva, apoio na liberação de recursos financeiros junto ao Governo do Estado do Paraná, para a reforma e ampliação do Quartel do Corpo de Bombeiros de Ibaiti, bem como a efetiva militarização da unidade.

Estavam acompanhando a comitiva de prefeitos, os deputados estaduais Alexandre Curi e Luiz Cláudio Romanelli, o vice-prefeito de Ibaiti Ulisses Mingote, o presidente da Câmara Municipal, José Oscar Belão e os vereadores, André Sub Zero, Cesar Tropesso, Tadeu Melancia, Samuel da Vila Guay, Luciano Berges e Antônio Carlos e Deyvitt Leal, representando o secretário do Planejamento do Paraná Valdemar Bernardo Jorge.

A agenda com o secretário da Casa Civil, Guto Silva foi solicitada pelo prefeito de Ibaiti, Dr. Antonely Carvalho e o deputado Alexandre Curi.

Atualmente a unidade do Corpo de Bombeiros em Ibaiti está operando como Defesa Civil Comunitária, mesmo já constando nos quadros internos do Corpo de Bombeiros do Paraná, como Bombeiro Militar. A militarização da Unidade de Ibaiti foi um dos pré-requisitos para a efetiva implantação do Sub Grupamento independente de Santo Antônio da Platina, que no organograma funcional possui três bases na área da Amunorpi, Santo Antônio da Platina, Jacarezinho e Ibaiti com a denominação de 3ª SD do 7º SGDI.

A Defesa Civil de Ibaiti atende sete municípios da microrregião (Ibaiti, Figueira, Conselheiro Mairinck, Japira, Jaboti, Pinhalão e Tomazina), com uma população em torno de 68 mil pessoas, com um elevado número de ocorrências diárias. A efetiva militarização da Unidade vai proporcionar um melhor atendimento com bombeiros militares treinados, pois a Corporação Militar possui serviços mais especializados que a Defesa Civil Comunitária.

