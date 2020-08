Imbaú: Deputado Tercilio consegue caminhão de R$ 300 mil para levar água aos moradores

Imbaú recebe um caminhão-pipa com capacidade de 10 mil litros para levar água às famílias das comunidades que enfrentam maiores problemas na cidade e na zona rural. A entrega do caminhão foi feita pelo deputado estadual Tercilio Turini ao prefeito Lauzinho, para a prefeitura começar a abastecer as caixas das casas dos moradores. O vereador Naná acompanhou o encontro.

“A água é essencial para uma vida saudável. Todos precisam de água para se hidratar, para cozinhar, para higiene pessoal e do lar. Agora na pandemia de coronavírus, é ainda mais importante ter água para lavar as mãos com frequência, para se cuidar e evitar o contágio. O caminhão-pipa vai ajudar a socorrer as famílias nesta situação preocupante de estiagem”, disse o deputado.

Tercilio Turini conseguiu a liberação de R$ 300 mil para a compra do caminhão e agradeceu ao governador Ratinho Junior e ao secretário Márcio Nunes, do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, por atenderem o seu pedido. “Levei a reivindicação da comunidade e o resultado está aqui, um reforço importante para levar água à população mais necessitada”, afirmou.

O deputado destacou o empenho do prefeito Lauzinho, do vereador Naná, do amigo Manoel Menezes e outras lideranças de Imbaú. “São amigos, que têm portas abertas para atuarmos juntos em benefício do município”, enfatizou Tercilio. O prefeito disse que o caminhão é mais uma contribuição do deputado Tercilio a Imbaú. “Até agora só tínhamos uma caminhonetinha com 500 litros. O tanque de 10 mil litros do caminhão é uma benção para as famílias”, declarou Lauzinho.

O vereador Naná também agradeceu pelo caminhão-pipa. “Fico feliz pelo deputado Tercilio ter escolhido Imbaú para trabalhar pela gente”, disse. Também participaram da entrega o vereador Alex e outros amigos do município.