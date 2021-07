Jacarezinho: Município apresenta programa de readequação da atenção básica em saúde

O município de Jacarezinho vai implantar um programa de readequação e otimização dos serviços de atenção básica em saúde. A nova estratégia, batizada de Acelera Saúde Jacarezinho, foi apresentada na quinta-feira, 01, pela equipe de gestão aos servidores da secretaria municipal de Saúde.

O objetivo da prefeitura é que toda a rede de atenção básica, desenvolvida pelas equipes dos postos de saúde dos bairros, tenha maior agilidade e eficiência junto aos pacientes.

Além disso, as equipes dos postos que conseguirem os melhores resultados terão premiação, uma forma de valorizar o esforço dos servidores.

A apresentação do programa contou com a participação do prefeito Marcelo Palhares, do secretário de Saúde, João Lucas Thabet Venturini, do secretário de Administração, Jaílton de Paula, e do chefe da 19ª Regional de Saúde, Marcelo Nascimento, além, claro, de toda equipe da secretaria de Saúde de Jacarezinho.