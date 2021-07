Jacarezinho: “Sabemos que a Santa Casa é referência em toda a região”, lembra Val

Durante explanação do Presidente da Santa Casa de Jacarezinho Nilton José de Souza na Câmara Municipal ele confirmou que aproximadamente 85% dos pacientes que utilizam o atendimento do Pronto Socorro é do município de Jacarezinho. A informação veio após um questionamento do vereador Dorival de Souza, o Val.

“Sabemos que a Santa Casa é referência em atendimento em toda a região. É importante saber se o médico plantonista também acaba atendendo pacientes de outros municípios e como funciona esta situação”, comenta Val.

O Presidente da Santa Casa explicou que o município realiza uma Subvenção do município é de aproximadamente R$ 183 mil mensalmente e mais R$ 100 mil com o credenciamento no Ministério da Saúde. “Estamos tendo um valor de aproximadamente R$ 500 mil na manutenção. Ou seja, estamos ficando todo mês no vermelho”, enfatiza Dr. Nilton.

Ele ainda agradeceu ao prefeito Marcelo Palhares e também aos vereadores por manterem o segundo médico no período noturno. “Ele fica somente no atendimento básico. Enquanto o plantonista atender as emergências que vão chegando. Quando não tem este tipo de atendimento, os dois vão atendendo os pacientes que chegam até o local”, explica o Presidente da Santa Casa.

Outro ponto ainda explicado para o vereador Val é que o Secretário Municipal de Saúde de Jacarezinho João Luccas disponibilizou um segundo médico para o atendimento de 6 horas no sábado e no domingo próximo ao horário do almoço auxiliando na demanda no Pronto Socorro.