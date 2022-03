Jaguapitã: Deputado Cobra Repórter apresenta projeto de lei para que a cidade seja a Capital do Bilhar

“O Paraná tem, dentre seus municípios, um que representa o segmento do bilhar, um jogo muito apreciado pela maioria das pessoas e que merece o apoio do Estado para o desenvolvimento do setor”, disse o deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo, ontem (28), ao apresentar um projeto de lei (PL), na Assembleia Legislativa do Paraná, para que Jaguapitã receba o título de “Capital do Bilhar”.

De acordo com o PL, nos últimos anos, a cidade de Jaguapitã tem se firmado como o maior polo de indústrias de mesas de bilhar do Brasil, concentrando inúmeros importantes comércios que movimentam o setor tendo mais de 70 fábricas de mesas de bilhar, tacos e acessórios para o esporte, empregando diretamente mais de 700 pessoas e milhares de pessoas indiretamente.

O Paraná é um grande apreciador do bilhar, possuindo várias modalidades, como a sinuca, que é uma variante do pool inglês (jogo de bilhar), inventado em 1875 na Grã-Bretanha. Porém, no Brasil, o termo acabou sendo utilizado de forma genérica para definir outros jogos diferentes da categoria como o Bilhar Francês, que originalmente possui 15 bolas sendo uma branca; o Bola 8; Bilhar Americano (pool); Bilhar Inglês; a Sinuca Brasileira; a Sinuca Inglesa (snooker); o Mata-Mata; a Carambola, dentre muitas outras modalidades.

O projeto de lei esclarece que o termo genérico “bilhar” se refere ao conjunto de modalidades de jogos que se utilizam de uma mesa retangular, com tabelas e centro revestidos com baeta, em feltro de lã ou tecido similar, com bolas numeradas ou não e tacos que as fazem se movimentar, com ou sem caçapas.

Meire Bicudo/Asimp