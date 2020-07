Justiça condena a mais de 30 anos de prisão chefe de tráfico em Londrina e mais dois réus denunciados pelo MPPR a partir da Operação Sicário

A 3ª Vara Criminal de Londrina, no Norte-Central do estado, condenou a 30 anos, 10 meses e 21 dias um chefe do tráfico de drogas na cidade, além de outros dois réus denunciados pelo Ministério Público do Paraná. Os condenados estão entre os alvos da Operação Sicário, deflagrada em julho de 2019 para coibir organização criminosa que atua a partir de presídios em diversos municípios do Paraná, especialmente no Norte paranaense, e em outros estados.

A operação que gerou as denúncias foi realizada em regime de força-tarefa pela unidade de Londrina do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MPPR, a 16ª Promotoria de Justiça da comarca e a Polícia Militar. O principal réu chefiava o tráfico em uma região de Londrina e foi condenado pelos crimes de organização criminosa, associação para o tráfico e tráfico. Outras duas pessoas que pertenciam à associação foram condenadas a penas de 5 anos e 10 meses e 5 anos de reclusão.

