Mais de mil novas moradias são entregues pelo MDR no Rio de Janeiro, Paraná e Piauí

Com investimento federal superior a R$ 70 milhões, unidades atenderão 4,5 mil pessoas em Petrópolis (RJ), Santa Mariana e Lupionópolis (PR), Floriano e Buriti dos Lopes (PI)

O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) está entregando 1.099 unidades habitacionais para famílias de baixa renda no Rio de Janeiro, Paraná e Piauí. No total, as casas devem beneficiar aproximadamente 4,5 mil pessoas que têm renda familiar inferior a R$ 1,8 mil por mês. Mais de R$ 70 milhões foram investidos pelo Governo Federal nos empreendimentos.

“O Governo segue priorizando ações para garantir qualidade de vida e dignidade a quem mais precisa. É uma determinação do presidente Bolsonaro. Só neste ano, mais de R$ 1 bilhão do orçamento da União já foi transferido para o programa de habitação popular. E a maior parte dos recursos – R$ 740 milhões – foi direcionada à continuidade de obras para atender famílias de baixa renda”, destaca o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho.

Em Petrópolis (RJ), o condomínio Vicenzo Rivetti III possui 300 moradias distribuídas em edifícios de 5 andares. O empreendimento beneficiará 1,2 mil pessoas que viviam em áreas de risco nas comunidades Alto da Serra, Itaipava, Quitandinha e Vale do Cuiabá. Cada apartamento tem 43,21m², possui dois quartos, cozinha, área de serviço, sala e banheiro. A estrutura conta ainda com salão de festas, quadras de esporte, centro comunitário e guaritas. Foram investidos R$ 22,5 milhões pelo Governo Federal. Outras 476 residências nas etapas I e II do condomínio devem ser entregues em breve.

No Paraná, duas cidades estão recebendo 200 casas para famílias de baixa renda. Em Lupionópolis, os residenciais Topázio I e II são formados por 100 moradias. Em Santa Mariana, os dois condomínios que levam o nome do município também são compostos por 100 unidades. Nas duas localidades, os terrenos têm pelo menos 200 m² – sendo 41,89 m² de área construída. Possuem dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. A União investiu R$ 13,2 milhões nos empreendimentos.

Por fim, o Governo Federal também está entregando 599 casas no Piauí. Em Buriti dos Lopes, 100 moradias nos residenciais Curva dos Buritis I e II contaram com R$ 6,2 milhões em investimentos do Governo Federal. As unidades têm 51,59 m² e atenderão cerca de 400 pessoas. Com mais R$ 28,4 milhões em recursos do MDR, outras 499 residências foram entregues em Floriano (PI), nesta sexta-feira (24), com a presença do ministro Rogério Marinho.

Ascom/Ministério do Desenvolvimento Regional