Mandaguari: PR 444 terá dois viadutos e uma trincheira: conquista da comunidade e do deputado Tercílio Turini

A confirmação da construção de dois viadutos e uma trincheira na PR 444, no trecho que passa de Mandaguari, é uma grande conquista para a segurança de quem mora no município e também de quem trafega na rodovia no sentido Londrina-Maringá. A licitação para as três obras foi autorizada hoje, com investimento de R$ 13 milhões.

"É o resultado da mobilização de empresários, entidades, lideranças políticas e comunidade de Mandaguari, que se uniram, bancaram a elaboração dos projetos e conseguiram a liberação dos recursos pelo Governo do Estado do Paraná. Fico feliz por ter participado do movimento, articulando em Curitiba a garantia das obras", diz o deputado estadual Tercilio Turini.

Há muitos anos a população de Mandaguari aguarda por intervenções na PR 444 para facilitar a travessia da rodovia. Mas desde a posse da prefeita Ivonéia Furtado, no início do ano passado, o trabalho pela construção dos viadutos e da trincheira ganhou mais força com o envolvimento direto do deputado Turini, do vice-prefeito Jorge do Alambique, o presidente da Associação Comercial e Empresarial (Aceman), Aguinaldo Campigotto, Câmara Municipal e dezenas de lideranças."Estivemos com o governador Ratinho Junior levando estudos sobre as obras e ele disse que liberaria os recursos se a comunidade bancasse os projetos. Rapidamente empresários e entidades conseguiram os R$ 500 mil necessários para contratação. A mobilização deu certo e agora vamos acompanhar a licitação e o início das três obras", afirma Tercilio Turini.

O deputado estadual destaca que as intervenções rodoviárias são fundamentais para dar mais segurança no fluxo de veículos da PR 444, na travessia da rodovia e na integração de Mandaguari. "Várias indústrias e outras empresas estão ao longo da estrada e também granjas, sítios, chácaras e localidades. Um trecho muito perigoso, onde já aconteceram acidentes e mortes. Com os viadutos e a trincheira, a população ficará mais segura e o município terá novas áreas de expansão. As obras representam perspectivas para o futuro de Mandaguari", salienta Tercilio Turini.

Ele agradece ao governador, ao secretário de Infraestrutura e Logística Sandro Alex, ao diretor geral do DER Fernando Furiatti, aos técnicos e aos moradores de Mandaguari pela parceria e confiança. "Foi um grande trabalho conjunto e me sinto honrado de ter coordenado a articulação política para a conquista das obras", declara Turini.