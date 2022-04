Maringá: Congresso aborda soluções tecnológicas para os serviços públicos

Representantes de mais de 100 municípios estão inscritos para o Fórum 8º. Congresso Paranaense de Cidades Digitais e Inteligentes que reúne prefeitos, gestores e servidores nesta quinta e sexta-feira

Maringá sedia nesta quinta e sexta-feira, dias 07 e 08 de abril, o 8º. Congresso Paranaense de Cidades Digitais e Inteligentes, principal encontro de tecnologia para Prefeituras do Estado, promovido pela Rede Cidade Digital (RCD), em parceria com a Prefeitura Municipal de Maringá e apoiada pela Associação de Municípios do Paraná (AMP) e associações de municípios regionais. Prefeitos, gestores e servidores de mais de 100 municípios estão inscritos para o evento que será realizado na Unicesumar.

No Congresso, os prefeitos de Maringá, Ulisses Maia, de Londrina, Marcelo Belinati, de Pato Bragado, Leomar Rohden (Mano), de Rio do Sul (SC), José Thomé, de Campo Bom (RS), Luciano Orsi, e a prefeita de Ponta Grossa, Elizabeth Schmidt, são alguns dos convidados confirmados e apresentam como as Prefeituras investem na transformação digital dos serviços públicos.

São José dos Campos (SP), a primeira cidade inteligente brasileira com certificação ISO, e Campo Grande (MS), uma das capitais inovadoras do país, também são alguns dos destaques no primeiro dia de Congresso. “Seja cidade digital, conectada ou inteligente, o importante quando falamos de tecnologia no setor público é a melhoria na qualidade de vida das pessoas”, ressalta o diretor da RCD, José Marinho, destacando que o objetivo do evento é facilitar a troca de experiências e acesso a soluções de mercado disponíveis. “São modelos e soluções que visam trazer ideias e soluções que possam contribuir com a transformação digital dos serviços públicos”, completa.

