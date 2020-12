Maringá quer se tornar uma das cidades mais inteligentes do país

Gestão municipal da Cidade Canção, como é conhecida, é pautada na tecnologia e inovação. Prefeito Ulisses Maia apresenta ações no RCD Cidades, conduzido pelo diretor da Rede Cidade Digital, José Marinho

Investir em tecnologia significa melhorar a vida do cidadão e aumentar a arrecadação do município. É o que destacou o prefeito de Maringá, Ulisses Maia, em entrevista ao RCD Cidades, conduzido pelo diretor da Rede Cidade Digital (RCD), José Marinho, que foi ao ar na quarta-feira (02). “Neste momento em que atravessamos uma pandemia, as Prefeituras do país terão desafios bem maiores a partir de janeiro de 2021 quando se inicia um novo mandato nas administrações públicas e, não tenho dúvidas, a tecnologia será essencial. O objetivo do RCD Cidades é trazer informações para transformar cada localidade no melhor lugar do mundo para se viver”, explicou o diretor da RCD, José Marinho.

Para o prefeito Ulisses Maia, colocar a inovação como grande pilar da administração pública é o que faz de Maringá atualmente referência para diversos municípios do país. “Criamos a diretoria de Inovação, fizemos a Lei de Inovação, apresentada pelo setor (iniciativa privada, entidades e academia), que prevê vários incentivos tecnológicos. Podemos chegar até 2 milhões de renúncia fiscal do ISS desde que as empresas invistam esse valor em projetos tecnológicos para elas e para outras empresas”, observa Mais.

Entrevista completa do RCD Cidades com o Prefeito de Maringá, Ulisses Maia:

https://youtu.be/wuChOlzFXUs

O edital de inovação lançado pela Prefeitura de Maringá também incentiva o desenvolvimento de soluções para as demandas do município. Segundo o prefeito, neste ano foram 58 projetos apresentados por startups para atender as necessidades das secretarias municipais. “Temos um trabalho referência do bem estar animal em Maringá e só nesse mandato vamos fechar com praticamente 20 mil castrações feitas. Então veio a solução através do aplicativo chamado PETS”, conta o prefeito sobre a ferramenta que gerencia os atendimentos gratuitos feitos na cidade.

Na avaliação de Maia, a sinergia entre poder público e iniciativa privada foi fundamental para tornar Maringá atualmente um dos principais polos tecnológicos e reconhecidamente umas das cidades mais inovadoras do país. “Essa interação evidentemente com o apoio das nossas academias, Sebrae e de várias outras instituições foi consolidando. No ano passado o setor de TI de Maringá, basicamente na produção de software, faturou 1, 2 bilhão. Ter um polo de tecnologia na cidade só traz benefícios”, destacou. “Isso é a grande diferença dos municípios que têm que fazer investimentos em tecnologia”, acrescentou o prefeito.

Cidade Inteligente

A meta para os próximos quatro anos é transformar Maringá em uma das cidades mais inteligentes do Brasil, de acordo com o prefeito reeleito. “Essa é a nossa meta e vamos transformar isso. Já implementamos várias medidas de cidade inteligente na estrutura da Prefeitura que tem feito com que a vida das pessoas fosse muito mais facilitada, o serviço público ser efetivado com muito mais rapidez e o mais importante, acima de tudo, com muito mais economia. Qualquer mexida em tecnologia na Prefeitura se provoca um efeito dominó de economia”, citou o prefeito sobre agilidade na tramitação de processos, fim dos deslocamentos e uso de papel, por exemplo. “Já estamos no processo. Nós vamos ter o SEI, sistema eletrônico de informação que já está implementado, uma conquista junto à Justiça Federal que foi a primeira instituição a zerar o papel”, observa.

Conforme ressalta o prefeito, a cidade inteligente contempla a inovação e tecnologia nos serviços oferecidos ao cidadão. “Daqui uns 20 dias vamos começar a disponibilizar totens de autosserviço que vamos espalhar pela cidade toda. É infinita a possibilidade de trazer serviços através da cidade inteligente”, finalizou o prefeito.