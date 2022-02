Maringá será sede do 8º. Congresso Paranaense de Cidades Digitais e Inteligentes

Inscrições para o principal encontro estadual de tecnologia para Prefeituras já estão abertas

O principal encontro de tecnologia para Prefeituras do Estado acontecerá em Maringá, dias 07 e 08 de abril. O anúncio para realização do 8º. Congresso Paranaense de Cidades Digitais e Inteligentes foi feito pela Rede Cidade Digital (RCD) nesta semana e marca o retorno dos eventos presenciais da iniciativa no Paraná após dois anos, desde o início da pandemia.

O Congresso, que visa apresentar soluções para o desenvovlimento, principalmente, de pequenos e médios municípios, será promovido com apoio da Prefeitura de Maringá, no Teatro Calil Haddad. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo https://sympla.com.br/rcd.

Com a pandemia acelerando a necessidade de transformação digital dos serviços públicos, a tecnologia passou a ser ainda mais essencial na criação de políticas públicas que melhorem o atendimento à população, conforme destaca o diretor da RCD, José Marinho. “Seja cidade digital, conectada ou inteligente, o importante é a melhoria da qualidade de vida da população e os municípios sem o uso da tecnologia estão fadados a ficarem isolados. Por isso o objetivo do Congresso é reunir os diversos players, prefeitos públicos, empresários e instituições para trazer conhecimentos e facilitar o acesso, principalmente, dos pequenos e médios municípios a tecnologias capazes de contribuir com o desenvolvimento das cidades”, resumiu o diretor da RCD.

Ainda segundo o diretor da iniciativa, a programação está sendo elaborada também para atender às demandas mais atuais da gestão pública, abordando temas como 5G, gestão sem papel, Lei Geral de Proteção e Dados (LGPD) e governos digitais. “Será a oportunidade para a troca de conhecimentos entre os gestores públicos sobre como planejar e implantar ações neste sentido”, completa.

Escolha da cidade sede

Maringá é destaque na área de tecnologia e inovação. O secretário de Inovação, Aceleração Econômica, Turismo e Comunicação de Maringá, Marcos Cordiolli, conta que a administração municipal da "cidade canção", como é conhecida, tem um ousado programa de transformação digital e desde o início de fevereiro não utiliza mais papel, colocando em plataformas digitais todos os processos municipais. “A cidade também tem implantado diversas plataformas e sistemas, tanto para agilizar os serviços internos como para o atendimento da população. Além disso, está disponibilizando diversos tipos de tecnologia na área da Educação, Saúde, Assistência Social, da limpeza urbana, para agilizar os processos de atendimento das necessidades”, disse Cordiolli.

“Maringá também tem trabalhado bastante para fortalecer a sua economia digital. Temos hoje cerca de 700 empresas de tecnologia digital na cidade, algumas delas, inclusive, com atuação internacional, e por se tratar de um ecossistema muito forte, a Prefeitura tem realizado diversas ações para fortalecer e internacionalizar esse segmento. Maringá é uma cidade profundamente comprometida com a transformação digital, por isso ficamos muito honrados e felizes em poder receber o 8º. Congresso Paranaense de Cidades Digitais e Inteligentes”, enalteceu o secretário.

Encontros virtuais

Durante a pandemia a Rede Cidade Digital também inovou com a realização de eventos online para as Prefeituras do país. Prefeitos e gestores de mais de 2 mil municípios, em 16 Estados (PR, RS, SC, SP, MG, MS, BA, RJ, PE, ES, MT, CE, AL, RN, SE e GO), já participaram do WebinarRCD para o compartilhamento de ações tecnológicas nas cidades. “O meio virtual vem permitindo levarmos conhecimentos e informações a gestores públicos de norte a sul do país”, observou o diretor.

Todas as edições do WebinarRCD podem ser conferidas na TVRCD, o canal oficial da Rede Cidade Digital no YouTube: https://youtube.com/redecidadedigital.