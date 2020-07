Moinho de Sertanópolis está em ranking nacional das melhores empresas do Agro para trabalhar

A pesquisa Great Place To Work (GPTW) divulgou neste início de julho o ranking nacional das melhores empresas para trabalhar no Brasil no ramo do agronegócio. A lista destaca o Moinho Globo, de Sertanópolis, no Paraná, em quarto lugar entre as 20 melhores na categoria médias e pequenas empresas.

Com 230 funcionários, o Moinho Globo produz as marcas Globo e Famiglia Venturelli e já havia sido elencado no mesmo ranking no ano passado. Os critérios avaliados na pesquisa incluem, entre outros, oportunidade de crescimento oferecida aos colaboradores, qualidade de vida, remuneração, equidade de gênero, feedbacks de gestores, sentimento de tratamento justo.

Conforme a metodologia utilizada, há uma fase quantitativa, em que os funcionários respondem um questionário, e também uma avaliação das práticas adotadas pela empresa. As respostas dos colaboradores têm peso de 67% e a avaliação das práticas responde por 33% da nota final, que resulta no “índice de confiança” ou Trust Index. Nesta edição, foram avaliadas 111 empresas do segmento do agronegócio.

A vice-presidente do Moinho Globo, Paloma Venturelli, avalia que o prêmio é um feedback muito importante para a empresa, mostrando que as políticas adotadas vêm dando certo. “Estamos crescendo, buscamos novas ferramentas de gestão e profissionalização, mas ainda assim temos vencido o desafio de manter o clima agradável, amistoso, para que o time esteja motivado, engajado. Acredito que este é na verdade um prêmio dos colaboradores. Eles são responsáveis por este ambiente”, frisa.

Em 2019, além de estar no ranking das melhores empresas para trabalhar do segmento Agronegócio, o Moinho Globo esteve também entre as 150 melhores empresas para trabalhar no Brasil pelo Great Place To Work e entre as 20 melhores do Paraná.