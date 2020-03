Mostra da Indústria integrará programação do aniversário de Umuarama

Evento é o embrião de um cronograma voltado à divulgação das potencialidades de setores importantes, como o moveleiro e o alimentício

Concebido no ano passado, o Núcleo Setorial de Indústrias da Aciu trabalha, em parceria com a prefeitura, na organização da 1ª Mostra da Indústria de Umuarama.

O evento integrará a programação do 65º aniversário do município e será realizado paralelamente à Festa das Nações, no entorno do Lago Aratimbó, de 19 a 21 de junho.

A comissão formada para viabilizar a iniciativa, coordenada pela empresária Sandra Mara Alonso Guilherme, intensifica os esforços para contar com vinte indústrias, representativas dos setores moveleiro, alimentício, metalúrgico e outros.

"A mostra está sendo pensada como o embrião da Feira da Indústria de Umuarama, um evento anual que integre o calendário oficial e projete nossas potencialidades", explica a empresária Maristela Hark, uma das integrantes da comissão.