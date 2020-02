MPF em Jacarezinho/PR atua agora a partir da PRM/Londrina/PR

A mudança proporciona o melhor aproveitamento de recursos materiais e humanos, bem como amplia a prestação de serviços à população por meio da especialização de ofícios dos procuradores da República

Desde o fim de janeiro, as atribuições da Procuradoria da República no Município (PRM) de Jacarezinho/PR estão sendo exercidas a partir da PRM/Londrina/PR. A mudança proporciona o melhor aproveitamento de recursos materiais e humanos, bem como amplia a prestação de serviços à população por meio da especialização de ofícios dos procuradores da República. Foi com esse mesmo objetivo que há um ano, a PRM/ Apucarana também passou a atuar a partir da PRM/Londrina.

Os documentos e expedientes dirigidos à PRM/Jacarezinho deverão ser encaminhados para a PRM/Londrina, localizada no endereço Av. Ayrton Senna, 550, Gleba Palhano, CEP 86050-460, telefone 43 3294-1200, onde também será realizado o atendimento ao público.

Os municípios que estão sob abrangência do Ministério Público Federal (MPF) em Jacarezinho e passam a integrar a área de abrangência da PRM-Londrina são: Abatiá, Andirá, Bandeirantes, Barra do Jacaré, Cambará, Carlópolis, Conselheiro Mairinck, Guapirama, Itambaracá, Jaboti, Jacarezinho, Japira, Joaquim Távora, Jundiaí do Sul, Pinhalão, Quatiguá, Ribeirão Claro, Ribeirão do Pinhal, Salto do Itararé, Santa Amélia, Santana do Itararé, Santo Antônio da Platina, Siqueira Campos, São José da Boa Vista, Tomazina e Wenceslau Braz.

Como entrar em contato com o MPF - A população dessas cidades poderá dirigir-se à sede do MPF em Londrina para fazer denúncias, representações de irregularidades, solicitar informações processuais e fazer pedidos amparados pela Lei de Acesso à Informação.

Para facilitar o acesso do cidadão ao MPF, principalmente de cidades onde não há unidade do órgão, está disponível o aplicativo MPF Serviços, por meio do qual podem ser feitas todas as solicitações (pedido de informação processual, pedido de informação SIC, etc) e representações (denúncias) ao MPF – http://www.mpf.mp.br/mpfservicos. O aplicativo pode ser utilizado do computador, tablet e baixado nos sistemas Android e iOS.

O MPF serviços é o canal oficial de contato do cidadão com o MPF, onde deverá descrever detalhadamente sua solicitação ou, no caso de representação, colocar dados específicos sobre os fatos (nome dos envolvidos, datas, documentos comprobatórios) e registrar o local do fato para que seja distribuído automaticamente à unidade do MPF responsável.