MPPR recomenda que bancos, lotéricas, mercados e supermercados de Primeiro de Maio tomem medidas para prevenir a disseminação do coronavírus

Por meio da Promotoria de Justiça de Primeiro de Maio, no Norte-Central do estado, o Ministério Público do Paraná expediu recomendação administrativa para que estabelecimentos comerciais da comarca adotem medidas para contenção da propagação do coronavírus (Covid-19). O documento é dirigido às agências bancárias, lotéricas, mercados e supermercados.

Tendo em vista o funcionamento desses estabelecimentos, que prestam serviços considerados essenciais, o MPPR recomenda que sejam tomadas diversas medidas de prevenção, em conformidade com os decretos municipais relacionados à atual pandemia. Entre as medidas, estão: organização do fluxo de entrada e saída e de eventuais filas que ser formem, de modo que seja mantida a distância mínima de 2 metros entre os clientes; disponibilização de local para higienização das mãos, com álcool gel, sabão líquido, papel toalha e lixeira acionada por pedal; higienização e desinfecção de teclados de máquinas de cartões de crédito e de computadores, corrimões, puxadores de portas, cestas e carrinhos após o uso de cada cliente; ventilação dos ambientes (no caso de uso de ar-condicionado, com a devida manutenção e higiene); e orientação de clientes que apresentem sintomas respiratórios.

Na recomendação, a Promotoria ainda indica que tanto as agências bancárias quanto os supermercados devem adotar ações que estimulem os usuários a buscarem os serviços a distância (por telefone, site ou aplicativos de celular), incluindo a possibilidade de compras de forma não presencial.

Asimp/MPPR