Municípios do Norte investem R$ 9,6 milhões em melhoria urbana

O governador Carlos Massa Ratinho Junior assinou na terça-feira (14), em Sertaneja, no Norte Pioneiro, autorizações de licitações e homologações para 15 municípios. Foram autorizados recapeamentos de ruas, aquisições de novos veículos, equipamentos rodoviários e mobiliário para prédios públicos. O secretário estadual do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas, João Carlos Ortega, também assinou os documentos.

Além de Sertaneja, serão beneficiados Cambé, Cornélio Procópio, Centenário do Sul, Figueira, Itambaracá, Marilândia do Sul, Nova América da Colina, Nova Fátima, Prado Ferreira, Rosário do Ivaí, São José da Boa Vista, Santo Antonio do Paraíso, Salto do Itararé e Sapopema.

Segundo o governador, os investimentos têm como foco melhorar a região Norte e só foram possíveis graças ao enxugamento da máquina pública feito nos quatro primeiros meses do ano. “São investimentos em Sertaneja e outras cidades da região. Nos primeiros meses liberamos esses recursos porque o corte de gastos permite investir naquilo que é essencial”, disse.

Ele também afirmou que os projetos da gestão terão como foco a geração de emprego. “Não existe felicidade sem desenvolvimento porque desenvolvimento gera empregos, e não há nada melhor para uma família do que o emprego”, afirmou o governador.

Atenção na base

O secretário João Carlos Ortega destacou que as liberações atendem a determinação do governo de uma gestão mais perto dos prefeitos e das pessoas. “São veículos, equipamentos pesados e pavimentação. Obras importantes para toda a região. A exemplo de Cornélio Procópio, são quase R$ 5 milhões de asfalto novo em seis bairros. Esse é um viés de desenvolvimento local e regional, que vai orientar as ações da Secretaria”, disse.

O prefeito de Sertaneja e presidente da Amunop (Associação dos Municípios do Norte do Paraná), Jamison Donizete, enfatizou que essa liberação de recursos marca um momento inédito na história da cidade. “Essa ação ultrapassa a distribuição de recursos, significa distribuir dignidade ao povo do Norte do Paraná. Isso demonstra a sensibilidade com a região”, acrescentou.

Presenças

Estiveram presentes no evento os secretários estaduais de Infraestrutura e Logística (Sandro Alex) e de Desenvolvimento Sustentável e Turismo (Márcio Nunes); e o diretor-presidente da Agência Paraná de Desenvolvimento (APD), Eduardo Bekin; os deputados estaduais Tiago Amaral, Cobra Repórter, Alexandre Curi e Luiz Claudio Romanelli; além de prefeitos, vereadores e lideranças do Norte Pioneiro.

Confira os investimentos nos municípios:

CAMBÉ

Investimento: R$ 97 mil

Homologações – compra de dois veículos para uso na administração estadual.

CORNÉLIO PROCÓPIO

Investimento: R$ 4,94 milhões

Recapeamento com drenagem de águas pluviais, rampas de acessibilidade e sinalização.

CENTENÁRIO DO SUL

Investimento: R$ 37,5 mil

Contrapartida municipal: R$ 9,35 mil

Aquisição de mobiliário para um centro cultural (120 cadeiras fixas, duas cadeiras giratórias para escrivaninha, escrivaninha, pia inox, refrigerador e armário) e aquisição de aparelhos de ar condicionado.

FIGUEIRA

Investimento: R$ 337 mil

Contrapartida municipal: R$ 16,8 mil

Compra de pá carregadeira sobre rodas.

ITAMBARACÁ

Investimento: R$ 142,5 mil

Contrapartida municipal: R$ 8,5 mil

Compra de dois automóveis e um veículo utilitário para uso na administração estadual.

MARILÂNDIA DO SUL

Investimento: R$ 58,2 mil

Contrapartida municipal: R$ 2,91 mil

Compra de veículo para uso na administração municipal.

NOVA AMÉRICA DA COLINA

Total R$ 325,9 mil

Contrapartida municipal: R$ 16,3 mil

Compra de uma pá carregadeira sobre rodas.

NOVA FÁTIMA

Investimento: R$ 1 milhão

Contrapartida municipal: R$ 9 mil

Compra de pá carregadeira, um caminhão caçamba basculante e um veículo tipo ônibus rodoviário/turismo com capacidade para 42 pessoas.

PRADO FERREIRA

Investimento: R$ 1,16 milhão

Contrapartida municipal: R$ 468,4 mil

Implantação da Marginal Sul e interseção em nível na PR-170, pavimentação asfáltica, meio-fio, galeria de águas pluviais e drenagem, plantio de grama e sinalização.

ROSÁRIO DO IVAÍ

Investimento: R$ 135 mil

Contrapartida municipal: R$ 15 mil

Compra de uma mini carregadeira sobre rodas.

SANTO ANTÔNIO DO PARAÍSO

Investimento: R$ 312,8 mil

Contrapartida municipal: R$ 62,89 mil

Pavimentação de rua e estacionamento, calçadas, com rampas de acessibilidade, drenagem, meio-fio, sarjeta, luminárias em postes metálicos no prolongamento da Rua Juvêncio Paruci, no acesso ao Parque Ecológico.

SÃO JOSÉ DA BOA VISTA

Investimento: R$ 519 mil

Contrapartida municipal: R$ 119,7 mil

Compra de uma motoniveladora.

SAPOPEMA

Investimento: R$ 351,46 mil

Contrapartida municipal: R$ 17,5 mil

Recapeamento asfáltico de trecho da rua Amálio Domingues Guerreiro com meio-fio, galeria de águas pluviais, drenagem, plantio de grama, sinalização, urbanização de calçadas com passeios e rampas de acessibilidade.

SERTANEJA

Investimento: R$ 207 mil

Contrapartida municipal: R$ 37 mil

Compra de um trator agrícola.

SALTO DO ITARARÉ

Investimento: R$ 59,2 mil

Mobiliário urbano para praça municipal, que contempla bancos, lixeiras e pergolados.