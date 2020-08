Municípios do Norte mostram como enfrentam crise com tecnologia

Gestores públicos participam nesta terça de evento online, promovido pela Rede Cidade Digital, com empresários e representante do Ministério da Economia

O uso de tecnologias contra a crise nos municípios será tema de um encontro virtual, nesta terça-feira (25), com prefeitos e gestores públicos do Norte Paranaense, promovido pela Rede Cidade Digital (RCD), às 10 horas. O Webinar das Cidades Digitais do Norte do Estado mostra como as Prefeituras têm utilizado ferramentas e soluções para a gestão das cidades. “Tecnologia é imprescindível para o monitoramento e controle dos serviços prestados nas cidades, principalmente, neste momento em que o mundo enfrenta a pandemia do novo coronavírus. O objetivo do evento é compartilhar as ferramentas que estão possibilitando o atendimento ao cidadão neste momento, além de soluções de mercado disponíveis às Prefeituras”, resume o diretor da RCD, José Marinho.

O encontro virtual desta terça terá entre os convidados o prefeito de Ribeirão do Pinhal, Wagner Martins, o chefe de Informática de Ribeirão Claro, Luiz Henrique Amadeu, e o diretor de Ciência e Tecnologia do Instituto de Desenvolvimento de Londrina (CODEL), Roberto Moreira, além da participação especial da gestora de Projetos da Secretaria de Governo Digital, do Ministério da Economia, Ana Tereza Correia Bezerra de Castro, que traz a experiência do governo federal na digitalização dos serviços públicos.

Segundo Ana Tereza, a ideia é mostrar as possibilidades de apoio aos municípios e a expertise da Secretaria. “A proposta é apresentar a estratégia de Transformação Digital promovida pelo Governo Federal, mostrando as alternativas utilizadas nesse processo e os avanços obtidos para o Governo, mas, principalmente, para a sociedade”, ressaltou a gestora.

As inscrições para o Webinar das Cidades Digitais do Norte do Paraná são gratuitas para servidores públicos, entidades/universidades e devem ser feitas pelo https://www.sympla.com.br/rcd. A iniciativa tem a parceria da S. Clara Comunicação, Sigma Telecom e Grupo Rei.

Asimp/Cidades Digitais do Norte do Paraná