Natal de Luzes trará magia mapeada para a Catedral Nossa Senhora de Guadalupe

Serão 18 dias de espetáculos diários; a decoração ficará no local por mais de um mês.

Faltando poucos dias para o início do Natal de Luzes de Itaipu, que se integra à festa natalina de Foz do Iguaçu, o terreno da Catedral Nossa Senhora de Guadalupe, na Vila A, começa a mudar. Logo, a magia tomará conta do local. A Vila de Natal começa a ser montada e os preparativos para a projeção mapeada estão em ritmo acelerado.

De 5 de dezembro a 5 de janeiro, moradores e turistas desfrutarão de uma festa encantadora. Serão 18 dias de espetáculos, das 20h às 00h, com diversas sessões, e decoração natalina por mais de um mês.

Do mundo das ideias para a prática, muita gente se envolveu no projeto. Sem esse apoio, nada seria possível. Da Itaipu, arregaçaram as mangas as áreas de Serviços Gerais, Coordenação, Financeira e Comunicação Social. Também colaboram a Prefeitura Municipal, Polícia Militar, Foztrans, Guarda Municipal, Copel e Hospital Ministro Costa Cavalcanti.

Mais do que agradecer a população de Foz do Iguaçu pelo acolhimento, especialmente num momento de excepcionalidade, em função da pandemia da covid-19, o Natal de Luzes de Itaipu espera agregar, incluir e envolver, trazendo uma programação diversificada.

De várias partes da cidade, será possível ver a projeção na catedral. Presencialmente, as pessoas poderão interagir e tirar fotos nos elementos natalinos espalhados pelo local. "Será um espetáculo mágico e de grande reflexão, pois trata-se de uma das mais celebradas festas cristãs, símbolo de irmandade", diz o diretor-geral brasileiro de Itaipu, general Joaquim Silva e Luna.

Programação

A principal atração da festa será a projeção mapeada, com um roteiro surpresa, na parte externa da Catedral. A produtora responsável pela apresentação é a Visualfarm, empresa de São Paulo (SP) pioneira no Brasil na criação de espetáculos públicos projetivos e no uso do video mapping (mapeamento de vídeo).

O terreno da Catedral abrigará uma vila de Natal, com barracas de artesanato e elementos decorativos para visitação do público. O prédio do Centro Executivo também será decorado com o mesmo tema.

Em vários pontos, será possível posar para fotos. Tudo será montado com segurança, atendendo rigorosamente os protocolos sanitários, com respeito ao distanciamento social, distribuição de álcool em gel e obrigatoriedade do uso de máscaras, entre outros.

Os turistas e moradores serão recepcionados pela Troupe Luz da Lua, uma forma encontrada para valorização dos artistas locais.

Não haverá cobrança de ingresso, mas quem quiser poderá levar um quilo de alimento não perecível. As doações serão repassadas para entidades beneficentes.

Asimp/Itaipu Binacional