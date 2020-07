Normas do estado devem ser cumpridas em Tamarana

Decreto do governo do Paraná determina regras para Tamarana e outras 133 cidades

Conforme determinado pelo governo do Paraná no decreto 4.942/2020 (e também de acordo com recomendação do Ministério Público Federal), Tamarana está entre os municípios que devem cumprir a suspensão das atividades econômicas não essenciais pelo período de 14 dias corridos, contados a partir de quarta-feira, 1º de julho.

O decreto do estado que impôs as normas para 134 cidades do Paraná pode ser lido na íntegra aqui (https://bit.ly/decreto4942estado). Posteriormente, ele passou por atualização, através do decreto 4.951/2020, que está disponível nesta página (https://bit.ly/decreto4951estado).

Entre as medidas listadas pelo governo do Paraná, não está autorizado o funcionamento de estabelecimentos como bares, casas noturnas, galerias comerciais, lojas de rua, salões de beleza, barbearias, clínicas de estética e academias.

Restaurantes e lanchonetes, segundo o poder Executivo estadual, podem atender somente em sistema de delivery, retirada no balcão ou drive-thru. O estado permite o funcionamento de mercados, supermercados e similares de segunda-feira a sábado, das 7h às 21h.

A relação completa das atividades consideradas essenciais pelo governo do Paraná está disponível neste documento (https://bit.ly/serviçosessenciaisgovernopr). A recomendação do Ministério Público Federal pode ser acessada aqui (https://bit.ly/recomendacaompf).

Órgãos municipais

Durante o período, os órgãos públicos municipais em Tamarana têm de priorizar o atendimento ao público por outras formas que não a presencial. A orientação à população é que evite se deslocar à prefeitura e demais secretarias, procurando estabelecer contato por telefone ou e-mail.

A medida não é aplicada a serviços em que a presença do usuário é imprescindível, mas tanto o cidadão quanto o servidor precisam seguir com protocolos como o uso de máscara de proteção sobre o nariz e a boca e o distanciamento mínimo de dois metros.

Boletim da Covid-19

A Secretaria municipal de Saúde fez atualização semanal da evolução da Covid-19 em Tamarana. O boletim epidemiológico divulgado nesta quinta-feira (02) demonstra que, embora sejam cinco pessoas curadas da doença no município, outras 15 aguardam resultados de exames (todas orientadas para o isolamento domiciliar). A população, alerta a Saúde, deve continuar a realizar medidas de higiene e distanciamento para combater a doença.

