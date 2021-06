Norte Pioneiro: Projeto conjunto para PR 151 está sendo finalizado

Os prefeitos Hiroshi Kubo (Carlópolis), Paulo Sérgio Fragoso (Salto do Itararé) e Luiz Henrique Germano (Siqueira Campos) conversaram nesta semana com o Blog do Marcos Junior para falar que o projeto conjunto de pavimentação da PR 151 está sendo finalizado. Em breve ele será entregue ao Estado para buscar recursos para a obra.

“É um trecho muito importante para o crescimento turístico de nossa região. Pois ela passa por Carlópolis, o balneário da Alemoa em Siqueira Campos e chega até o nosso município”, comenta o prefeito Paulo Sérgio Fragoso. O trecho sem pavimentação tem aproximadamente 28 quilômetros.

Para Luiz Henrique Germano com uma pavimentação da PR 151 os turistas terão mais uma opção para chegar até o local e alavancar o turismo. “Este projeto conjunto é para beneficiar os municípios que estão às margens da represa Xavantes”, enfatiza.

O prefeito de Carlópolis Hiroshi Kubo explicou que a união dos prefeitos será na elaboração do projeto e solicitação ao Governo Estadual. Atualmente a rodovia estadual está sem pavimentação e o trajeto entre Carlópolis até o município de Salto do Itararé pela rodovia com pavimentação é de aproximadamente 70 km. “É um trecho que irá impulsionar no projeto Angra Doce. Ela será uma grande alternativa para os turistas poderem trafegar e conhecer as belezas de nossas cidades”, finaliza Hiroshi Kubo.