Notícia boa para a saúde de Arapongas: Governo do Estado libera R$ 13,5 milhões para PS

“Desde início do seu mandato, o governador Ratinho Junior deixou bem claro que uma de suas metas na saúde é a regionalização! Dentro deste projeto, ele deu mais um passo importante: o início da obra do novo Pronto Socorro do Honpar de Arapongas. O espaço será de fundamental importância para a assistência à saúde da população do norte do Estado”, destacou o deputado estadual Cobra Repórter (PSD), vice-líder do Governo.

O governador Ratinho Junior e o secretário estadual de Saúde, Beto Preto, assinaram, na terça-feira (10) a ordem de serviço para o início da construção do novo Pronto Socorro (PS) do Hospital Norte Paranaense (Honpar), de Arapongas.

“Assinamos a liberação de mais uma obra importante para o Paraná, que levará saúde mais próxima da residência das pessoas. Esse é o nosso plano, regionalizar a saúde para que sejam evitados os deslocamentos”, disse o governador Ratinho Junior.

Segundo o Governo do Estado, o processo, que teve início em 2018, foi orçado em mais de R$ 16 milhões, mas após revisão e reestruturação houve economia de quase 20% no projeto, com liberação final de R$ 13,5 milhões.

O novo prédio terá quatro pavimentos e fica às margens da PR-444. A obra de quase 4 mil metros quadrados será concluída em até três anos. A unidade, com capacidade de cuidar de 4 mil pacientes por mês, será destinada ao atendimento de urgência e emergência do município e da região.

Meire Bicudo - Veruska Barison/Asimp