Obra de melhoria urbana beneficiará seis mil moradores de Apucarana

O município de Apucarana, no Vale do Ivaí, Norte do Paraná, vai investir R$ 3,07 milhões na pavimentação da Rua Cristiano Kussmaul, no Jardim Interlagos. Mais de seis mil moradores serão beneficiados diretamente pelo projeto, que também vai melhorar a ligação com o complexo industrial da cidade e com o Contorno Sul, acesso importante para os demais municípios da região. A autorização para a liberação dos recursos foi assinada ontem (15) pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior.

O recurso é do Sistema de Financiamento aos Municípios, linha de crédito operacionalizada pela Secretaria do Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, Paranacidade e Fomento Paraná. Haverá uma contrapartida municipal de R$ 635,8 mil.O projeto executivo da obra abrange, além do asfalto, drenagem, galerias, meio-fio, calçadas em concreto, rampas de acessibilidade, plantio de árvores e de grama e sinalizações horizontal e vertical adequadas.

A obra se soma a outra importante liberação na região, oficializada em março, que é a ligação da Rua Nova Ucrânia com o Contorno Sul. A adequação da rua terá recursos da ordem de R$ 1,55 milhão, Fomento Paraná, para custear obras de drenagem, galerias, calçadas, rampas de acessibilidade e sinalização horizontal e vertical, além de um novo sistema de iluminação.

Segundo Ratinho Junior, os R$ 4 milhões vão facilitar o desenvolvimento econômico e social da região. “São obras importantes para Apucarana e o Norte. As duas ligações ao Contorno Sul vão melhorar a mobilidade de uma região que vem crescendo muito. O Governo do Estado tem que acompanhar o crescimento das cidades para não criar empecilhos para os moradores”, afirmou.

O governador destacou que os investimentos públicos desta gestão têm como foco a integração regional. "Investimos em projetos que transformam o Estado, que garantem um Paraná com olhar social, que colabore com as pessoas que mais precisam”, destacou.

Jardim Interlagos

Os investimentos estaduais em Apucarana impulsionam a região do Jardim Interlagos, no bairro Jardim Menegazzo. O prefeito de Apucarana, Sebastião Ferreira Martins Junior, disse que o investimento atende uma demanda de décadas. “Temos o Contorno Sul, que está sendo duplicado, e essa nova pista faz conexão com ele e com o complexo industrial. A revitalização vai dar outro impulso para a região a partir de agora. Estamos falando de emprego e de geração de renda para todas as famílias dessa região do Paraná”, afirmou.

Segundo o prefeito, essas áreas vão contar nos próximos anos com recursos estaduais e federais da ordem de R$ 10 milhões para a reestruturação das ligações rodoviárias, a construção de uma escola municipal para 450 crianças e um novo posto de saúde.

Respeito

O secretário de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, João Carlos Ortega, destacou que o projeto contempla respeito ao fluxo de carros e transporte público, mas também de pessoas. “Tem pavimento novo, galerias, meio-fio, mas também calçamento para respeitar as pessoas, uma obra de acessibilidade para melhorar a qualidade de vida dos moradores de Apucarana”, completou.

Eloi de Souza, presidente da Associação de Moradores do Jardim Interlagos, contou que a Rua Cristiano Kussmaul surgiu antes do bairro e nunca foi planejada com rede de esgoto ou pavimentação adequada. “Essa ligação existe há 20 anos, mas sempre foi precária. O número de moradores aumentou muito e agora a reestruturação vai facilitar o ir e vir diário das pessoas e o desenvolvimento industrial de Apucarana”, concluiu.

Presenças

Participaram da solenidade em Apucarana os secretários de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex; Desenvolvimento Sustentável e Turismo, Márcio Nunes; prefeitos da região Norte, vereadores e lideranças locais.

Hospitais da Providência e Materno Infantil recebem recursos

No evento, o governador Ratinho Junior e o secretário da Saúde, Beto Preto, também assinaram duas autorizações de repasse para o Hospital da Providência e Hospital Materno Infantil, de Apucarana. Eles assinaram o repasse de R$ 365,14 mil para as duas unidades, referente ao período de maio a setembro de 2018, relacionado aos usuários do SUS provenientes de Jandaia do Sul. A segunda liberação envolve a reforma do pronto atendimento aos pacientes do SUS, ambulatório de alta complexidade de ortopedia e o acesso de entrada e saída de ambulâncias para o Hospital da Providência.

Segundo Beto Preto, o intuito é tornar o Hospital da Providência uma referência regional. “Vamos transformar o hospital na grande casa de acolhimento para os pacientes do SUS do Norte do Paraná”, afirmou.

