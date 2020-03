Para evitar aglomerações, órgãos municipais de Tamarana alteram rotina de funcionamento

Em uma nova ação de prevenção ao Covid-19, a Prefeitura de Tamarana reorganizou seus serviços ao longo desta semana. As medidas, que já eram praticadas nos últimos dias, tornaram-se oficiais por meio do decreto municipal 049/2020, disponível na edição 1.385 do Jornal Oficial local (https://tamarana.pr.gov.br/diario-oficial).

O prédio do Executivo tem funcionado dentro do horário regular: das 8h às 12h e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira. Porém, há restrição para a circulação do público dentro do local e os atendimentos são feitos logo na entrada da prefeitura.

Com exceção da pasta de Saúde, as demais secretarias têm atuado em escala diferenciada, mas, conforme o decreto, os servidores que não se encontram no local de trabalho têm de permanecer em regime de sobreaviso.

Além disso, os profissionais que porventura não estejam a cumprir expediente podem ser convocados a qualquer momento, inclusive para prestar auxílio em demandas da Saúde, Assistência Social e da Defesa Civil do município.

A Secretaria de Saúde também suspendeu a concessão de férias e licenças para todos os seus servidores – e os que já estavam nessa condição podem ser convocados a voltar ao trabalho.

Teletrabalho

Funcionários públicos com mais de 60 anos; portadores de doenças crônicas ou respiratórias; gestantes e lactantes podem atuar no regime de teletrabalho. Antes, porém, eles devem apresentar à chefia requerimento em que sua condição é comprovada para que, então, tal permissão seja previamente avaliada.

CRAS

Uma das unidades em que não há mudanças no horário de funcionamento é o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Professora Sueli Dias de Paula Oliveira. O atendimento, porém, é realizado mediante agendamento prévio através do telefone 3398-1960. A medida visa evitar aglomerações no local. O Cras funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Coleta de lixo

O decreto 049/2020 ainda estabelece que a coleta de lixo e a varrição das ruas seguem a operar normalmente em Tamarana.

Nota do produtor e GTA

Agricultores que necessitam de atendimento para a nota do produtor rural e para a Guia de Transporte Animal (GTA) têm sido recebidos em meio período, das 8h às 12h, na Secretaria municipal de Agricultura.

Posto do Detran e Junta Militar

Para cumprir determinação do governo estadual, tanto o posto de atendimento do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran) em Tamarana quanto o Posto de Identificação do município (onde também fica Junta Militar) não têm realizado atendimento presencial nos últimos dias.

O Detran prorrogou prazos de diferentes processos e há demandas que podem ser resolvidas no próprio portal do órgão, sem sair de casa. Para saber mais, é só acessar esta página (http://www.detran.pr.gov.br/Noticia/Detran-PR-estende-prazos-de-habilitacao-veiculos-e-infracoes).

Já o alistamento militar, vale lembrar, é feito sem sair de casa, por este endereço eletrônico (https://www.alistamento.eb.mil.br). Devem se alistar os jovens que completaram ou irão completar 18 anos em 2020. O prazo terminará em 30 de junho.