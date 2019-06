Paraná Cidadão chega à população de Assaí

O Paraná Cidadão chega nesta semana ao município de Assaí, no Norte estado. A feira de serviços oferece nesta quarta, quinta e sexta-feira (12, 13 e 14) ações de cidadania, de defesa de direitos e inclusão social.

O atendimento à população será no Salão Paroquial Irmã Felicia e Irmão Francisco Vecchi, na Rua Peru, Centro, das 9h às 17 horas. Todos os serviços são gratuitos.

A coordenação do Paraná Cidadão é da Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho, com o apoio da Prefeitura de Assaí e instituições parceiras.

Serão ofertadas vagas de emprego, emissão de carteira de trabalho, RG e CPF, cadastro para a tarifa social de água e luz, além do cadastro no ID Jovem, curso de smartphone para idosos, orientação jurídica e nas áreas de direitos humanos, defesa do consumidor, assistência social, saúde, educação, segurança, trânsito, habitação, inclusão digital, cultura e lazer.

Os interessados devem levar documentos pessoais em bom estado, como certidão de nascimento, casamento e carteira de identidade, e comprovante de residência.

No primeiro dia, serão confeccionados documentos pessoais para menores de idade (carteira de identidade, RG e CPF, ação exclusiva do Projeto Criança e Adolescente Protegidos). Na quinta e sexta-feira (13 e 14), os serviços estarão disponíveis para toda a população do município e região.