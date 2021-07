Pinhalão disponibiliza barracão para cafés especiais

O município de Pinhalão irá disponibilizar em breve um barracão industrial para a Associação de Cafés Especiais. A informação foi repassada pelo prefeito Dionísio Arrais e o vice-prefeito Pablo Vanzelli nesta semana ao Blog do Marcos Junior.

“O espaço será importante para o atendimento da associação das mulheres de cafés especiais do Norte Pioneiro. Temos uma produção muito forte em todos os bairros e a medida vida atender a estas pessoas”, comenta.

O prefeito ainda explica que o Projeto de Lei para a concessão do barracão já foi aprovado pela Câmara Municipal e em breve estará oficialmente entregue. Nesta sexta-feira, 16, ele esteve reunido com representantes da EMATER e da Secretaria da Agricultura Municipal (Cintia, Diego Fraiz, Paulo e Bruna Baum) para falar sobre os detalhes.

CIVARC

Dionísio Arrais também explicou para a reportagem que o Consócio Intermunicipal Para Desenvolvimento do Território do Vale do Rio Cinzas (CIVARC) também irá utilizar o espaço para apoiar o desenvolvimento regional. “Em breve já estará disponível para o atendimento destas duas ações que irão beneficiar o município de Pinhalão e a nossa região”, finaliza. O CIVARC é composto pelos municípios de Conselheiro Mairinck, Ibaiti, Jaboti, Japira, Jundiaí do Sul, Pinhalão e Tomazina.