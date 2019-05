Posse da nova direção do COMTUR Rolândia no Nanuk

No dia 21 de maio de 2019, reuniram-se nas dependências do Centro Cultural Nanuk os novos integrantes do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR), gestão 2019/2021, para apresentação e eleição de sua Diretoria Executiva. Estiveram presentes os representantes de cada órgão ou segmento, titulares e suplentes, citados a seguir: Flávia Galbero Costa e Nilce Jacinto Martins, representantes da Secretaria de Cultura e Turismo; Juliana Vanzella Rocha, da Secretaria de Planejamento; Marcos Henrique Delongui e Lucas Yudi Tokano Pereira, da Câmara Municipal; Marcelo Facião e Carlos Henrique Gonçalves Barbosa, representando atrativos turísticos; Rodrigo Aurelio Wegner e Pedro Henrique de Mesquita Sanches Passi, do Núcleo Gastronômico da ACIR, representando proprietários de restaurantes, lanchonetes e similares; Josiane Rodrigues e Gean Henrique Soares, dos órgãos de comunicação e publicidade; Fábio Luís Perusso e Eliana dos Santos, da ACIR (Associação Comercial e Empresarial de Rolândia; Shiguedy Katto, da EMATER (Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural); Sergio Mauro Ranolfi, das entidades culturais e grupos folclóricos; Rosalva Pereira Diniz Igarashi e Melchiades Machado dos Santos, representantes dos artistas plásticos e artesãos; Diácono Orlando Salvador, das entidades religiosas; e Geraldo Lonardoni e Rosicleia Vieira Ferreira Navarro, das associações de bairro.

Estiveram presentes, ainda, como convidados: Celia Ranolfi, Claudia Machado e Clodoaldo Machado, do Grupo Gaúcho; Vereadora Edileine Griggio; Vereadora Professora Maria do Carmo; Vereador João Gaúcho; Gigliane Sirley de Sousa Corrêa e Tânia Castelazzi, do grupo de ceramistas.

Justificaram a ausência os conselheiros Pedro A. Braghetto Barbosa, da Secretaria de Planejamento; Silvia Maria Borges Ferreira e Daniel Rosenthal, representantes das agências e guias de turismo; Jorge Luiz Gomes, representante suplente das associações culturais; e Pastor Antonio Eduardo Santos, das entidades religiosas.

Para a formalização do Conselho, houve uma alteração na Lei 2652/1998, que criou o Conselho Municipal de Turismo, pela Lei 3905/2019, para adequar a sua composição às necessidades atuais. Após a aprovação das alterações, foi enviado Ofício às entidades constantes na Lei, solicitando a indicação de dois representantes - titular e suplente, para compor o Conselho. Para a escolha dos demais conselheiros, que estão inseridos em atividades que não possuem uma entidade que os represente, foi realizada uma reunião informal, no dia oito de maio de 2019, onde participaram os seguintes segmentos: representante de empreendimento ou atrativo turístico urbano e rural; proprietários de agências de viagem e guias de turismo local/regional; órgãos de comunicação; associações culturais e folclóricas; artistas plásticos, artesãos e trabalhadores manuais; e entidades religiosas. Não foram indicados representantes da Secretaria de Infraestrutura e proprietários de hotéis, pousadas e similares.

Com relação à gestão anterior, as reuniões aconteceram de 2015 a 2018 nas terceiras terça-feiras de cada mês, porém, de maneira informal, onde a comunidade e pessoas interessadas no desenvolvimento da atividade se reuniam para discutir assuntos relevantes, tendo a coordenação do Sr. Daniel Steidle, proprietário da Fazenda Bimini, importante atrativo turístico do município.

Para dar sequência a este importante trabalho desenvolvido, a nova gestão realizou, primeiramente, a eleição de sua Diretoria, sendo eleitos, por unanimidade: Fabio Luís Perusso, Presidente; Marcelo Facião, Vice Presidente; Flávia Galbero Costa, Primeira Secretária; e Josiane Rodrigues, Segunda Secretária. Ficou definida a terceira terça-feira de cada mês para a realização das reuniões ordinárias do Conselho.

NCPMR