PR 170 de Rolândia a Prado Ferreira já está totalmente recapeada

O trecho da PR 170 entre as cidades de Rolândia e Prado Ferreira já está totalmente recapeado e com as faixas pintadas. A cobrança por melhorias na rodovia de Rolândia a Porecatu vem sendo feita pelo deputado Cobra Repórter há algum tempo e as obras estão saindo do papel com o empenho do governador Ratinho Junior e do secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex.

"O trecho entre Rolândia e Prado Ferreira está pronto, em excelentes condições de trafegabilidade para os motoristas que precisam passar pela região. Encabeçamos um grande movimento com coleta de assinaturas de prefeitos, vereadores e lideranças em um abaixo-assinado e entregamos ao governador. Agradecemos ao empenho de Ratinho Junior e o do Sandro Alex pela obra, que segue sendo feita até Porecatu, conforme reivindicamos a eles", ressaltou Cobra Repórter.

A PR 170 é extremamente movimentada por contra do trânsito de pessoas que trabalham na região e por ser rota de escoamento das safras dos estados do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul.

Cobra Repórter lembra que, assim que assumiu o mandato o governador Ratinho Junior se comprometeu com ele e o com os prefeitos da Amepar, que faria o recapeamento da via e a promessa está sendo cumprida. Também foi entregue ao governador um abaixo-assinado organizado pelo mandato de Cobra Repórter, onde prefeitos e vereadores de toda a região solicitam o recape da via.